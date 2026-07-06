Arisa balla in pizzeria a Napoli sulle note di La Costiera Amalfitana"

La cantante è diventata virale per la coreografia improvvisata in pizzeria a Napoli dove ha trascorso il weekend del lancio del nuovo singolo con Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo

Le note de La Costiera Amalfitana, il singolo lanciato lo scorso venerdì 3 luglio dal trio inedito composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Agelo e Arisa, sono già ovunque e Arisa è già la migliore promoter dell'operazione musicale, come provano le immagini social che la vedono ballare al ritmo della canzone nata per essere una hit estiva.

La cantante è stata ripresa mentre ballava in pizzeria a Napoli dove ha trascorso il fine settimana dell'uscita del singolo.

Con lei nella clip anche alcune persone che erano nel ristorante sul lungomare della città.

La danza in pizzeria sulle note della hit Un brano dal ritmo travolgente e l'allegria di una giornata trascorsa a Napoli. Arisa si è lasciata conquistare dalle note sua ultima canzone mentre era nel capoluogo partenopeo, a pranzo in uno dei ristoranti più frequentati dai vip sul lungomare.

La clip con la sua danza spontanea da Sorbillo, pubblicata sul profilo Instagram della pizzeria partenopea, è diventata virale, complici le note della canzone, da poco approdata tra le proposte Warner Records / Warner Music Italy per l'estate, ormai entrata nel vivo.

Vestita di nero, con un abito corto smanicato, sabot di gomma con platform e calze di nylon scure, Arisa ha coinvolto le signore presenti in pizzeria invitandole a ballare con lei.

Mentre ricantava le parole della canzone, che racconta le sensazioni e le emozioni di un'estate mediterranea, in Costiera Amalfitana, appunto, la cantautrice in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ha agitato le braccia trasformando un angolo del locale in una vera e propria dancefloor. Approfondimento Arisa, l'album Foto Mosse: "Le risposte sempre arrivate dalla musica"

Arisa conquistata da Napoli La coreografia napoletana non è presente sul profilo social di Arisa che però ha dedicato al nuovo brano tutti i contenuti più recenti.

La Costiera Amalfitana è una canzone allegra, perfetta per accompagnare la stagione delle vacanze e la cantautrice ha promosso la sua collaborazione ripostando i contenuti in cui compare con Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo.

Col primo ha posato sotto al murales dedicato alla stella della musica napoletana realizzato da Jorit a San Pietro a Patierno, che compare anche nel docufilm di Toni D'Angelo dedicato a suo padre.

Tra le Stories c'è anche un filmato in cui Rovazzi e D'Angelo cantano in acquascooter il ritornello della canzone.

I retroscena del making of della collaborazione sono invece stati svelati da Rovazzi che nel carosello pubblicato sui social nel giorno del debutto del singolo ha incluso anche dei video divertenti in cui Arisa e D'Angelo ballano insieme con lei che rifà le mosse più celebri dell'icona partenopea.

La storia della canzone, appena uscita, è ancora tutta da scrivere e da ballare.

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