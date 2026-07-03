Fabio Rovazzi, testo e significato di La Costiera Amalfitana

Da oggi - venerdì 3 luglio 2026 - è disponibile il nuovo singolo che vede insieme Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo, tre artisti appartenenti a percorsi musicali molto differenti che, per l'occasione, si ritrovano all'interno dello stesso progetto. Distribuito da Warner Records / Warner Music Italy, il brano punta a ritagliarsi un posto tra le canzoni simbolo dell'estate grazie a una formula che unisce leggerezza, ironia e richiami alla tradizione musicale italiana

L'estate musicale del 2026 accoglie una delle collaborazioni più inattese della stagione: da oggi - venerdì 3 luglio 2026 - è infatti disponibile ovunque Costiera Amalfitana, il nuovo singolo che vede insieme Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo, tre artisti appartenenti a percorsi musicali molto differenti che, per l'occasione, si ritrovano all'interno dello stesso progetto. Distribuito da Warner Records / Warner Music Italy, il brano punta a ritagliarsi un posto tra le canzoni simbolo dell'estate grazie a una formula che unisce leggerezza, ironia e richiami alla tradizione musicale italiana. Prima dell'uscita ufficiale, Costiera Amalfitana era già stata proposta dal vivo durante il TIM Summer Hits 2026. L'anteprima si è svolta sul palco di Piazza del Popolo, nell'ambito della manifestazione condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, la cui trasmissione è prevista prossimamente su Rai 1. L'esibizione ha permesso al pubblico di ascoltare per la prima volta il brano, anticipando così il debutto discografico. Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del singolo La Costiera Amalfitana.

Il testo di Costiera Amalfitana Di seguito il testo del brano La Costiera Amalfitana: Vedi Milano e poi muori

o però muori di caldo

in un deserto totale

sono Will Smith senza il cane

aggiungici le zanzare

la malattia tropicale

ma ti ricordi che bella la vita sociale Guardem’

io t’avev ritt o’mar

me hai purtat all’Idroscalo

a costiera Amalfitana non te la può portà a Milan’ La costiera Amalfitana

che tiri wow giro su una bici fragola

bagnetto malinconica serata al bar

coi vestiti splash

entro in acqua ed esco fradicia

e faccio piccolissimissime le ore

canto, canto, canto ancora

un’ultimimissimissima canzone

senza voce

poi torniamo a casa senza voce E anche tutti i Maranza

sono partiti in vacanze

mi hanno lasciato da solo

col monopattino a nolo

incontro Cannavacciuolo

mi dà due pacche che volo

e mi ritrovo ad Amalfi a scattare una foto Ma tu scuordet’

sa lun’ lontan’

chist’ vas’ in copp’ o mar’

a costiera Amalfitana non te la può portà a Milan’ La costiera Amalfitana

che tiri wow giro su una bici fragola

bagnetto malinconica serata al bar

coi vestiti splash

entro in acqua ed esco fradicia

e faccio piccolissimissime le ore

canto, canto, canto ancora

un’ultimimissimissima canzone

senza voce

poi torniamo a casa senza voce sono bianco come fantasma

che qua mi guardano tutti male

ma finalmente sono in vacanza

e dalla barca mi tuffo in mare A costiera amalfitana

mamma mia ma che serat’

fatt’ o bagnì all’Idroscalo

a costiera Amalfitana non te la può portà a Milan’ Approfondimento Rovazzi, Orietta Berti e i FuckYourClique lanciano il singolo Cabaret

Tre percorsi artistici differenti riuniti nello stesso progetto La nuova canzone La Costiera Amalfitana nasce dall'incontro tra tre identità musicali molto distanti tra loro. Fabio Rovazzi porta nel progetto il proprio stile ironico e la consolidata esperienza nella realizzazione di hit estive, mentre Arisa contribuisce con una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. A completare il trio è Nino D’Angelo, interprete che rappresenta una figura centrale della tradizione partenopea e della musica popolare italiana. La pubblicazione del singolo arriva in un momento significativo anche per gli altri due protagonisti della collaborazione. Arisa ha recentemente pubblicato il nuovo album Foto mosse ed è impegnata in un tour che attraversa le principali città italiane. Per Nino D’Angelo, invece, il 2026 coincide con la celebrazione dei 50 anni di carriera. Approfondimento Nino. 18 giorni, Nino D'Angelo raccontato nel documentario al cinema

Il significato di Costiera Amalfitana L'idea centrale del brano La Costiera Amalfitana ruota attorno al contrasto tra realtà e immaginazione, tra il Nord e il Sud d'Italia, tra Milano e Amalfi, mettendo a confronto la quotidianità cittadina con l'immagine ideale delle vacanze estive. La narrazione prende avvio da una Milano estiva descritta come un luogo soffocante, segnato dal caldo intenso, dalle zanzare e dall'asfalto arroventato. In questo contesto, la Costiera Amalfitana assume il valore di una meta desiderata ma lontana, quasi irraggiungibile. Questo contrasto emerge fin dalle prime battute del brano, affidate al dialetto napoletano, dove la promessa di una giornata al mare lascia spazio a una destinazione ben diversa: “io t’avev ritt o’mar, me hai purtat all’Idroscalo”. A rafforzare questo concetto interviene poi la voce di Nino D’Angelo con un'altra frase destinata a sintetizzare il senso dell'intero racconto: “a costiera Amalfitana non te la può portà a Milan’”. Successivamente il testo costruisce una successione di immagini volutamente esagerate e leggere che richiamano l'atmosfera tipica dell'estate. Compaiono una bici fragola, un bagno fatto con i vestiti addosso, una serata malinconica trascorsa al bar e il desiderio di continuare a cantare fino a restare completamente senza voce. Sono dettagli quotidiani che sostituiscono l'idea della vacanza perfetta con una rappresentazione più ironica e popolare. All'interno del racconto trovano spazio anche altri riferimenti che contribuiscono a definire questo immaginario. Vengono citati i Maranza partiti per le vacanze, un monopattino preso a noleggio e persino un incontro con lo chef Cannavacciuolo, che, con due pacche sulla spalla, fa simbolicamente volare il protagonista fino ad Amalfi, dove riesce finalmente a scattare una fotografia. L'intero brano mantiene sempre un tono autoironico e leggero, privilegiando la dimensione del tormentone estivo rispetto a un'interpretazione più complessa. Da una parte emerge il fascino esercitato dal Sud e dall'immaginario delle vacanze perfette; dall'altra resta la realtà di chi trascorre l'estate in città, alle prese con il caldo e con le immagini dei tramonti sul mare che scorrono sui social. In questa prospettiva la Costiera Amalfitana diventa il simbolo di un'estate ideale osservata con ironia da chi la immagina più che viverla. Approfondimento 2 giugno, Arisa canta l'Inno con il cappello da bersagliera