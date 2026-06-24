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Tim Summer Hits 2026, i cantanti in scaletta il 24 giugno

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

Introduzione

Mercoledì 24 giugno Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la quarta puntata di Tim Summer Hits. Attesi numerosi protagonisti della scena musicale sul palco di piazza del Popolo a Roma. Tra i cantanti annunciati troviamo Anna Tatangelo, Baby K, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Myss Keta, Paola Iezzi, Paola Turci e Sal Da Vinci

Quello che devi sapere

Tim Summer Hits, la quarta puntata

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida del quarto e ultimo appuntamento di Tim Summer Hits. Il palco di piazza del Popolo ospiterà numerosi protagonisti della scena discografica italiana. La conduttrice ha condiviso i nomi degli artisti attesi in un post sul suo profilo Instagram.

1/25

Alex Britti

L’artista è tra le voci più amate della musica italiana. Tra i suoi successi ricordiamo Mi piaci, La vasca, Sono contento e 7000 caffè.

2/25
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Angelica Bove

La giovane cantautrice ha presentato il brano Mattone nella sezione delle Nuove proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha vinto il Premio della critica Mia Martini.

3/25

Anna Tatangelo

Dall’affermazione con il brano Doppiamente fragili ai successi più recenti, nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi brani, ricordiamo Ragazza di periferia, Essere una donna, Occhio x occhio, Muchacha e Libera.

4/25
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Baby K

La rapper è tra le protagoniste indiscusse dell’estate 2026 grazie al tormentone Tucamacarena, arrivato a oltre mezzo milione di riproduzioni su Spotify.

5/25

Benji & Fede

Tra gli album più popolari del duo ricordiamo 0+ e Siamo solo Noise. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Lunedì, New York, Tutto per una ragione con Annalisa, Moscow Mule, Dove e quando, Magnifico difetto.

6/25
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Chiello

A febbraio l’artista, classe 1999, ha debuttato in gara con il brano Ti penso sempre all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. La canzone è contenuta nell’album Agonia distribuito ad aprile.

7/25

Ermal Meta

A febbraio il cantautore ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Vietato morire e Non abbiamo armi.

8/25
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Fedez

A febbraio il rapper è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston. Fedez ha presentato il brano Male necessario in duetto con Marco Masini. Il singolo è stato certificato disco d’oro.

9/25

Francesco Gabbani

Tra i suoi successi citiamo Amen, Occidentali's Karma, Tra le granite E le granate, Viceversa, Il sudore ci appiccica e Volevamo solo essere felici.

10/25
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Francesco Renga

Tra gli album più popolari ricordiamo Tempo reale e Scriverò il tuo nome. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Angelo, La tua bellezza, Vivendo adesso e Il mio giorno più bello nel mondo.

11/25

Gaia

La cantante è tra i protagonisti dell’estate 2026 grazie al brano Bossa nostra. Tra le sue canzoni ricordiamo Cuore amaro, Estasi, Sesso e samba con Tony Effe e Chiamo io chiami tu.

12/25
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Gio Evan

Nel 2021 Gio Evan ha presentato il brano Arnica in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

13/25

Giusy Ferreri

La cantante ha appena pubblicato il brano Non dovrei non dovresti con Francesco Renga. Tra i suoi successi ricordiamo Non ti scordar mai di me, Il mare immenso, Volevo te e Roma-Bangkok con Baby K.

14/25
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Irama

A dicembre il cantautore sarà impegnato con il tour nei palazzetti. Annunciati concerti nelle città di Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli.

15/25

Leo Gassmann

Ad aprile Leo Gassmann ha pubblicato il nuovo album Vita vera paradiso contenente anche il brano Naturale presentato in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

16/25
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Ludwig con Il Pagante

Ludwig e Il Pagante hanno pubblicato la collaborazione Ti soffro, arrivata a oltre 600.000 riproduzioni su Spotify.

17/25

Myss Keta

Nel gennaio dello scorso anno la rapper ha pubblicato l’album Punto, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Club Topperia. Tra i suoi brani ricordiamo il tormentone estivo Finimondo.

18/25
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Orietta Berti con Il Rosso e Iaem

Dopo aver lanciato vari tormentoni estivi, quest’anno Orietta Berti ha pubblicato la canzone Quadri cuori picche fiori con Il Rosso e Iaem.

19/25

Paola Iezzi

Oltre al successo con la sorella Chiara, nel corso degli anni la popstar ha coltivato una grande carriera solista. Ricordiamo i brani Lovenight, Ridi, Gli occhi del perdono, Club Astronave e Stessa direzione.

20/25
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Paola Turci

Il 2 ottobre la cantautrice pubblicherà il suo nuovo album Amore a dismisura: “Nasce da una domanda, più che da una risposta. Ci hanno insegnato che amare senza misura sia la forma più alta dell’amore (Sant’Agostino) ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso, la dedizione in annullamento. Tra fragilità e forza, abbandono e resistenza, luce e ombra, Amore a dismisura cammina su quel confine guardandolo negli occhi”.

21/25

Sal Da Vinci

Dopo aver trionfato sul palco del Teatro Ariston, a maggio Sal Da Vinci ha rappresentato l’Italia con il brano Per Sempre Sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

22/25
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Skt

Tra i brani più popolari del rapper e produttore ricordiamo Tropicalia in collaborazione con Gaia.

23/25

Trigno

Il cantante, affermatosi partecipando alla ventiquattresima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, ha appena lanciato il brano Irrecuperabile in collaborazione con Ermal Meta.

24/25
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Welo

Il giovane artista sta conquistando le classifiche con il brano Notte Poetica in duetto con Anna Tatangelo.

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