Tim Summer Hits 2026, i cantanti in scaletta il 24 giugno

Il 2 ottobre la cantautrice pubblicherà il suo nuovo album Amore a dismisura: “Nasce da una domanda, più che da una risposta. Ci hanno insegnato che amare senza misura sia la forma più alta dell’amore (Sant’Agostino) ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso, la dedizione in annullamento. Tra fragilità e forza, abbandono e resistenza, luce e ombra, Amore a dismisura cammina su quel confine guardandolo negli occhi”.