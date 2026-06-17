Tim Summer Hits 2026, tutti i cantanti che vedremo sul palco

Achille Lauro. Dopo i tre appuntamenti negli stadi di quest’anno, nel 2027 il cantautore sarà protagonista di una nuova tournée: dal Bluenergy Stadium allo stadio Franco Scoglio di Messina.

Aiello. A maggio il cantante ha pubblicato l’album Scorpione, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Romantico.

Alex Britti. Il cantautore è tra le voci più amate del panorama italiano, tra i suoi successi ricordiamo Oggi sono io, Mi piaci e La vasca.

Angelica Bove. A febbraio la cantante ha vinto il Premio della Critica Mia Martini per il brano Mattone presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo. A maggio l’artista ha pubblicato il suo nuovo singolo Notte poetica in collaborazione con Welo.

Annalisa. Sabato 12 giugno 2027 la voce di Mon Amour sarà protagonista di un grande show sul palco dello stadio San Siro di Milano.

Arisa. Ad aprile l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Foto mosse contenente anche il brano Magica Favola presentato sul palco del Teatro Ariston.

Baby K. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo tormentone estivo Tucamacarena.

Bambole di Pezza. Dopo il debutto in gara al Festival di Sanremo, a marzo la girl band ha pubblicato il suo nuovo album 5.

Benji e Fede. Nel corso degli anni il duo ha regalato numerosi successi al pubblico, tra i quali Lunedì, Moscow Mule, Dove e quando e Musica animale.

Chiello. A marzo l’artista ha lanciato il suo nuovo disco Agonia, uscito a circa un anno di distanza dal precedente lavoro Scarabocchi.

Clara. L’artista ha appena pubblicato il brano Le ragazze in collaborazione con Sangiovanni.

Clementino. Tra i suoi album più popolari troviamo sicuramente Mea culpa, Vulcano e Tarantelle.

Cristiano Malgioglio. Il paroliere e cantante ha appena lanciato il suo nuovo singolo Amore di contrabbando.