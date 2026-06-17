Tim Summer Hits 2026, tutti i cantanti che vedremo sul palco

Introduzione
Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la quinta edizione del Tim Summer Hits dal palco di piazza del Popolo a Roma. Annunciate incursioni di Gabriele Vagnato, Federico Basso e Cristiano Militello. Le quattro serate, registrate dal 21 al 24 giugno, potranno contare sulla presenza di numerosi protagonisti della musica, tra i quali Achille Lauro, Arisa, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesca Michielin, Levante, Mr. Rain, Paola Iezzi e Tredici Pietro
Quello che devi sapere
Tim Summer Hits 2026, alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu
Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida della quinta edizione del Tim Summer Hits dal palco di piazza del Popolo a Roma. Annunciate incursioni di Gabriele Vagnato, Federico Basso e Cristiano Militello. Le quattro serate, registrate dal 21 al 24 giugno, andranno in onda venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Previsto anche lo speciale Tim Summer Hits the Best Of per venerdì 7 agosto. Come riportato dall’ANSA, Carlo Conti ha dichiarato: “È una festa. Quando si riesce a rivolgersi a così tanta gente in una così straordinaria cornice, il risultato diventa perfetto”.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la prima parte
Achille Lauro. Dopo i tre appuntamenti negli stadi di quest’anno, nel 2027 il cantautore sarà protagonista di una nuova tournée: dal Bluenergy Stadium allo stadio Franco Scoglio di Messina.
Aiello. A maggio il cantante ha pubblicato l’album Scorpione, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Romantico.
Alex Britti. Il cantautore è tra le voci più amate del panorama italiano, tra i suoi successi ricordiamo Oggi sono io, Mi piaci e La vasca.
Angelica Bove. A febbraio la cantante ha vinto il Premio della Critica Mia Martini per il brano Mattone presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Anna Tatangelo. A maggio l’artista ha pubblicato il suo nuovo singolo Notte poetica in collaborazione con Welo.
Annalisa. Sabato 12 giugno 2027 la voce di Mon Amour sarà protagonista di un grande show sul palco dello stadio San Siro di Milano.
Arisa. Ad aprile l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Foto mosse contenente anche il brano Magica Favola presentato sul palco del Teatro Ariston.
Baby K. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo tormentone estivo Tucamacarena.
Bambole di Pezza. Dopo il debutto in gara al Festival di Sanremo, a marzo la girl band ha pubblicato il suo nuovo album 5.
Benji e Fede. Nel corso degli anni il duo ha regalato numerosi successi al pubblico, tra i quali Lunedì, Moscow Mule, Dove e quando e Musica animale.
Chiello. A marzo l’artista ha lanciato il suo nuovo disco Agonia, uscito a circa un anno di distanza dal precedente lavoro Scarabocchi.
Clara. L’artista ha appena pubblicato il brano Le ragazze in collaborazione con Sangiovanni.
Clementino. Tra i suoi album più popolari troviamo sicuramente Mea culpa, Vulcano e Tarantelle.
Cristiano Malgioglio. Il paroliere e cantante ha appena lanciato il suo nuovo singolo Amore di contrabbando.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la seconda parte
Delia. In queste settimane la cantante è in cima alle classifiche con il brano Al mio paese in collaborazione con Serena Brancale e Levante.
Ditonellapiega. Reduce dalla medaglia di bronzo all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, l’artista ha lanciato il nuovo singolo Businessman.
Eddie Brock. A febbraio il cantautore ha debuttato in gara con Avvolti al Festival di Sanremo.
Elena D'Elia. La cantante si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando all’ultima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Elettra Lamborghini. Tra i suoi brani più popolari troviamo Pem Pem, Mala, Pistolero e Mani in alto.
Emis Killa. Il cantante è tra le voci rap più popolari del panorama italiano. Tra i suoi album ricordiamo Mercurio, Supereroe e 17 con Jake La Furia.
Emma. A marzo la cantante ha pubblicato il brano Vacci piano in collaborazione con Rkomi.
Enrico Nigiotti. Quest’anno il cantautore ha lanciato il disco Maledetti innamorati contenente anche il brano Ogni volta che non so volare.
Ermal Meta. Tra i suoi brani più noti ricordiamo Vietato morire, Un milione di cose da dirti e Stella stellina.
Ernia. Nel settembre dello scorso anno il rapper ha pubblicato l’album Per soldi e per amore.
Fabrizio Moro. Tra i suoi successi citiamo Pensa, Libero, Il senso di ogni cosa e Portami via.
Fedez. Il 25 settembre il rapper sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago.
Frah Quintale. Nell’ottobre dello scorso anno il cantautore ha lanciato l’album Amor proprio.
Francesca Michielin. La cantautrice ha appena pubblicato il suo nuovo album Magia bianca contenente anche il singolo Strega comanda.
Francesco Gabbani. Tra i successi del cantante troviamo Viceversa, Spazio tempo e Occidentali’s Karma.
Francesco Renga. A febbraio l’artista ha presentato il brano Il meglio di me in gara al Festival di Sanremo 2026.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la terza parte
Fred De Palma. L’artista sta attualmente dominando le classifiche con il brano La testa gira in collaborazione con Anitta ed Emis Killa.
Fulminacci. A marzo il cantautore ha lanciato il nuovo album Calcinacci.
Gaia. A maggio l’artista ha lanciato il brano Bossa nostra.
Gio Evan. Nel 2021 l’artista ha presentato il brano Arnica sul palco del Teatro Ariston.
Giusy Ferreri. Nel corso degli anni la cantante ha collezionato numerosi successi, tra i quali Partiti adesso.
Il Tre. Nel novembre del 2025 il rapper ha pubblicato l’album Anima nera.
Irama. A dicembre il cantante sarà protagonista di una tournée nei palazzetti italiani.
J-Ax. Il rapper ha appena lanciato la canzone Hippy Ya Yo (però anche no).
Lda e Aka 7even. Il duo ha pubblicato il joint album Poesie clandestine.
Leo Gassmann. A febbraio l’artista è tornato in gara al Festival di Sanremo.
Levante. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo Tikibombom e Vivo.
Lorenzo Salvetti. Il giovane cantante è reduce dalla vittoria dell’ultima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la quarta parte
Ludwig. L’artista romano conta attualmente oltre 800.000 ascoltatori mensili su Spotify.
Il Pagante. Nel giugno dello scorso anno il duo milanese ha pubblicato l’album FOMO.
Malika Ayane. A febbraio l’artista ha presentato la canzone Animali notturni sul palco del Teatro Ariston.
Mara Sattei. A febbraio la cantante ha pubblicato il disco Che me ne faccio del tempo.
Marco Masini. Il cantautore è tra le voci più amate del panorama discografico italiano.
Mari Froes. Il palco del Tim Summer Hits 2026 potrà contare anche su una delle giovani voci più apprezzate del panorama internazionale.
Maria Antonietta e Colombre. La coppia ha presentato il brano La felicità e basta all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
Merk e Kremont. La coppia di DJ e produttori vanta numerose collaborazioni di grande prestigio.
Michele Bravi. Tra le voci più amate della scena.
Myss Keta. L’artista è tra le voci più dirompenti della scena italiana.
Mr.Rain. Tra i suoi successi ricordiamo Ipernova e Meteoriti.
Nayt. A marzo il rapper ha pubblicato l’album Io individuo.
Negramaro. Nel 2025 la formazione, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, ha pubblicato l’album Free Love.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la quinta parte
Nicolò Filippucci. Il giovane artista ha trionfato nella categoria delle Nuove Proposte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Noemi. Tra i suoi successi più recenti troviamo Bianca e Non sono io.
Raf. A febbraio Raf ha presentato Ora e per sempre al Festival di Sanremo.
Orietta Berti. L’artista è tra le cantanti più iconiche della musica italiana. Sul palco anche Il Rosso e Iaem.
Paola Iezzi. La popstar ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Stessa Direzione.
Paola Turci. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Fatti bella per te.
Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo è tra le formazioni più amate della scena discografica italiana.
Rkomi. Tra i suoi album citiamo No Stress con Irama e Taxi Driver.
Rocco Hunt. Negli anni il rapper ha lanciato numerosi successi, tra i quali Wake Up.
Sal da Vinci. A maggio il cantante ha rappresentato l’Italia con Per Sempre Sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
Samurai Jay. Il cantante è reduce dal successo straordinario del singolo Ossessione.
Tim Summer Hits, tutti i cantanti: la sesta parte
Sangiovanni. Il cantante ha appena lanciato il brano Le ragazze in collaborazione con Clara.
Sarah Toscano. Tra le sue canzoni più popolari ricordiamo Amarcord e Sexy magica.
Sayf. A maggio il rapper ha lanciato l’album Santissimo.
Serena Brancale. L’artista sta conquistando le classifiche con il tormentone estivo Al mio paese con Levante e Delia.
Skt. Ad aprile il rapper ha pubblicato Tropicalia con Gaia.
The Bausa. Il gruppo norvegese è tra le realtà in maggior ascesa a livello internazionale.
The Kolors. Tra i successi del gruppo citiamo Italodisco e Un ragazzo una ragazza.
Tommaso Paradiso. Nel novembre del 2025 il cantautore ha pubblicato l’album Casa Paradiso.
Tormento. L’artista è tra le voci più amate della scena rap.
Tredici Pietro. Nell’aprile del 2025 il rapper ha pubblicato il disco Non guardare giù.
Trigno. Nel maggio dello scorso anno il giovane artista ha lanciato l’album A un passo da me.
Welo. Il cantante ha appena pubblicato la collaborazione Notte Poetica con Anna Tatangelo.