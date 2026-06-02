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2 giugno, Arisa canta l'Inno con il cappello da bersagliera

Cronaca

A Potenza la cantante Arisa, indossando un cappello da bersagliera, ha intonato l'Inno di Mameli durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. L'esibizione ha accompagnato lo srotolamento del Tricolore sulla Prefettura da parte dei vigili del fuoco.

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