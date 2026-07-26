Nivea rivela di avere la leucemia: "Non date niente per scontato"

La cantante statunitense Nivea, 44 anni, ha rivelato di essere in cura per una leucemia diagnosticata nella prima parte del 2026. L'annuncio è arrivato in durante una puntata di Cadillac Chronicles, la serie di interviste e performance in automobile condotta da Brian Freeman, quando alla domanda su cosa fosse grata l'artista ha scelto di parlare della malattia. Nivea non ha specificato la forma della patologia, ha detto che le terapie procedono bene e ha aggiunto di essere tornata a lavorare alla musica Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Una domanda di rito, quella su cosa si è grati, e una risposta che ha cambiato il registro dell'intervista. Nivea, cantante rhythm and blues statunitense arrivata al successo nei primi anni Duemila, ha rivelato di essere in cura per una leucemia diagnosticata nella prima parte del 2026. Ha 44 anni, quattro figli, e ha scelto di dirlo per la prima volta pubblicamente da un sedile d'automobile.

La rivelazione durante Cadillac Chronicles Il contesto è quello di Cadillac Chronicles, format di interviste e performance che si svolge a bordo di una Cadillac Eldorado del 1974 e che ospita di norma artisti hip hop e R&B. Nel corso della puntata, girata ad Atlanta, il conduttore Brian Freeman ha chiesto alla cantante per cosa provasse gratitudine. Nivea ha risposto partendo dalla diagnosi, spiegando di essere grata a Dio, di avere intrapreso un percorso di cure e che al momento tutto sta procedendo bene. Ha ripetuto tre volte «amen», poi ha detto di essere grata, semplicemente, di essere viva. «Non diamo niente per scontato» Nel corso della conversazione la cantante ha messo l'accento sul modo in cui la malattia ha riordinato le sue priorità. Ha citato il luogo comune secondo cui non si conoscono il tempo né l'ora, riconoscendone tuttavia la verità, e ha detto di vivere la gratitudine in modo quasi religioso. Interpellata sulla lezione più importante appresa finora, ha risposto di non dare nulla per scontato e di aver imparato a stare più presente nel momento, perché quel tempo non tornerà. Si è definita una persona ottimista.

Il ritorno alla musica e la scuola di ingegneria del suono La diagnosi non ha interrotto l'attività artistica. Nivea ha dichiarato di essere rientrata a pieno titolo nella musica, con un progetto discografico in lavorazione di cui ha eseguito un brano inedito durante l'intervista, insieme ad alcuni titoli del suo repertorio, tra cui Don’t Mess With My Man, Complicated e Don’t Mess With the Radio. Ha inoltre raccontato di essersi iscritta a una scuola di ingegneria del suono, con particolare interesse per il mixaggio, un desiderio che dice di aver coltivato da tempo. Accanto a questo, ha collocato la cura dei quattro figli e la disponibilità a cogliere le occasioni che si presentano. La carriera, da Jive Records alla nomination ai Grammy Nivea B. Hamilton, nata ad Atlanta il 24 marzo 1982, si fa conoscere nel 2000 grazie alla partecipazione a Danger (Been So Long) di Mystikal, poi firma con la Jive Records. Il suo album di debutto, omonimo, esce all’inizio degli anni Duemila e genera il singolo Don’t Mess With My Man, interpretato con Brian e Brandon Casey dei Jagged Edge, che raggiunge l’ottava posizione della Billboard Hot 100 e ottiene una candidatura ai Grammy 2003 nella categoria Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals. Seguono Complicated nel 2005 e Animalistic nel 2006, mentre l’ultimo lavoro in studio è Mirrors, pubblicato nel settembre 2019. Ha avuto figli dal produttore The-Dream, con cui è stata sposata, e dal rapper Lil Wayne.