Ariana Grande, è uscito il videoclip del nuovo singolo Petal

Christian Breslauer ha diretto il video di Petal, title track dell’album uscito venerdì 31 luglio. Il regista ha raccontato: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”

ariana grande, il videoclip di petal

Ariana Grande ha pubblicato il videoclip di Petal, terzo brano della tracklist del nuovo progetto discografico uscito venerdì 31 luglio. Nel video l’artista ha vestito i panni di un’attrice, di nome Pepper, impegnata con le riprese di una pellicola. Christian Breslauer ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Un video come questo può essere realizzato solo da una persona con un talento poliedrico come Ariana Grande che mette in mostra appieno le sue doti musicali e recitative”.

Il regista ha aggiunto: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”. Il videoclip ha superato nove milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Intervista da Apple Music, l’artista ha parlato del significato del nuovo album, prodotto da Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La cantante ha raccontato: “Attinge da diverse parti di me e, allo stesso tempo, è molto sperimentale e diverso per me. Ho anche scritto partendo da un sentimento che di solito non provo, ovvero una rabbia incontrollata che credo tutti proviamo a volte”. Ariana Grande ha proseguito: “Di solito sono troppo timida per lasciarmi andare a quel tipo di emozioni, ma questa volta, in un certo senso, non ho filtrato tanto, cosa che faccio di solito. Di solito riscrivo molto e rendo le cose un po' più gentili”.