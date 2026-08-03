Ariana Grande, è uscito il videoclip del nuovo singolo Petal

Christian Breslauer ha diretto il video di Petal, title track dell’album uscito venerdì 31 luglio. Il regista ha raccontato: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”
Dopo aver diretto il videoclip del primo singolo Hate That I Made You Love Me, Christian Breslauer è tornato dietro la macchina da presa per il racconto visivo di Petal, title track del nuovo album di Ariana Grande. Il regista ha dichiarato: “Un video come questo può essere realizzato solo da una persona con un talento poliedrico come Ariana Grande”.
ariana grande, il videoclip di petal
Ariana Grande ha pubblicato il videoclip di Petal, terzo brano della tracklist del nuovo progetto discografico uscito venerdì 31 luglio. Nel video l’artista ha vestito i panni di un’attrice, di nome Pepper, impegnata con le riprese di una pellicola. Christian Breslauer ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Un video come questo può essere realizzato solo da una persona con un talento poliedrico come Ariana Grande che mette in mostra appieno le sue doti musicali e recitative”.
Il regista ha aggiunto: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”. Il videoclip ha superato nove milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
Intervista da Apple Music, l’artista ha parlato del significato del nuovo album, prodotto da Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La cantante ha raccontato: “Attinge da diverse parti di me e, allo stesso tempo, è molto sperimentale e diverso per me. Ho anche scritto partendo da un sentimento che di solito non provo, ovvero una rabbia incontrollata che credo tutti proviamo a volte”. Ariana Grande ha proseguito: “Di solito sono troppo timida per lasciarmi andare a quel tipo di emozioni, ma questa volta, in un certo senso, non ho filtrato tanto, cosa che faccio di solito. Di solito riscrivo molto e rendo le cose un po' più gentili”.
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Dopo i tre appuntamenti in programma allo United Center di Chicago, il 15 settembre Ariana Grande (FOTO) darà il via alla leg europea della tournée mondiale con i dieci concerti in scena alla O2 Arena di Londra. Biglietti sold out. Questo il testo del brano Petal di Ariana Grande:
tryna feel something real
to cry again
they say the artist needs tears
to write again
all of my favorite stories
end in some kind of catastrophe
but i don’t need someone to save me
cause this music and i will never die
it’s such a fucked situation
petal in the pavement
just as long as she keeps getting it right
heartbreak won’t bite
here in paradise
such a convenient conflation
this record in rotation
long as she gets the ovation each night
heartbreak won’t bite
this is paradise
i hear them all say ooo ooO ooo
they say ooo ooO ooo
tell me who’s to blame
is it the people or myself
but this time feels so very different
this is not a cry for help
couple million for my thoughts
i’ve got plenty
but i’m not a victim bitch i’m
practically drowning in my blessings
it’s bye
this time forreal
tired of painting endless pictures
of a life that isn’t mine
trying different boys on for size
if this is my curse i’ll let it ride
all of my favorite stories
end in some kind of catastrophe
but i don’t need someone to save me
cause this music and i will never die
it’s such a fucked situation
petal in the pavement
just as long as she keeps getting it right
heartbreak won’t bite
here in paradise
such a convenient conflation
this record in rotation
long as she gets the ovation each night
heartbreak won’t bite
this is paradise
i hear them all say ooo ooO ooo
they say ooo ooO ooo
i hear them all say ooo ooO ooo
they say ooo ooO ooo
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