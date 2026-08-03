Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ariana Grande, è uscito il videoclip del nuovo singolo Petal

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Christian Breslauer ha diretto il video di Petal, title track dell’album uscito venerdì 31 luglio. Il regista ha raccontato: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo aver diretto il videoclip del primo singolo Hate That I Made You Love Me, Christian Breslauer è tornato dietro la macchina da presa per il racconto visivo di Petal, title track del nuovo album di Ariana Grande. Il regista ha dichiarato: “Un video come questo può essere realizzato solo da una persona con un talento poliedrico come Ariana Grande”.

ariana grande, il videoclip di petal

Ariana Grande ha pubblicato il videoclip di Petal, terzo brano della tracklist del nuovo progetto discografico uscito venerdì 31 luglio. Nel video l’artista ha vestito i panni di un’attrice, di nome Pepper, impegnata con le riprese di una pellicola. Christian Breslauer ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Un video come questo può essere realizzato solo da una persona con un talento poliedrico come Ariana Grande che mette in mostra appieno le sue doti musicali e recitative”.

 

Il regista ha aggiunto: “Abbiamo ripreso il tema del videoclip precedente, ovvero l'omaggio alla vecchia Hollywood e, più specificamente, al cinema degli anni '50 e '60”. Il videoclip ha superato nove milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

 

Intervista da Apple Music, l’artista ha parlato del significato del nuovo album, prodotto da Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La cantante ha raccontato: “Attinge da diverse parti di me e, allo stesso tempo, è molto sperimentale e diverso per me. Ho anche scritto partendo da un sentimento che di solito non provo, ovvero una rabbia incontrollata che credo tutti proviamo a volte”. Ariana Grande ha proseguito: “Di solito sono troppo timida per lasciarmi andare a quel tipo di emozioni, ma questa volta, in un certo senso, non ho filtrato tanto, cosa che faccio di solito. Di solito riscrivo molto e rendo le cose un po' più gentili”.

Approfondimento

Ariana Grande dopo il tour si prende una pausa dalla vita pubblica

Dopo i tre appuntamenti in programma allo United Center di Chicago, il 15 settembre Ariana Grande (FOTO) darà il via alla leg europea della tournée mondiale con i dieci concerti in scena alla O2 Arena di Londra. Biglietti sold out. Questo il testo del brano Petal di Ariana Grande:

 

tryna feel something real

to cry again

they say the artist needs tears

to write again

 

all of my favorite stories

end in some kind of catastrophe

but i don’t need someone to save me

cause this music and i will never die

 

it’s such a fucked situation

petal in the pavement

just as long as she keeps getting it right

heartbreak won’t bite

here in paradise

such a convenient conflation

this record in rotation

long as she gets the ovation each night

heartbreak won’t bite

this is paradise

 

i hear them all say ooo ooO ooo

they say ooo ooO ooo

 

tell me who’s to blame

is it the people or myself

but this time feels so very different

this is not a cry for help

couple million for my thoughts

i’ve got plenty

but i’m not a victim bitch i’m

practically drowning in my blessings

 

it’s bye

this time forreal

tired of painting endless pictures

of a life that isn’t mine

trying different boys on for size

if this is my curse i’ll let it ride

 

all of my favorite stories

end in some kind of catastrophe

but i don’t need someone to save me

cause this music and i will never die

 

it’s such a fucked situation

petal in the pavement

just as long as she keeps getting it right

heartbreak won’t bite

here in paradise

such a convenient conflation

this record in rotation

long as she gets the ovation each night

heartbreak won’t bite

this is paradise

 

i hear them all say ooo ooO ooo

they say ooo ooO ooo

 

i hear them all say ooo ooO ooo

they say ooo ooO ooo

Approfondimento

Ariana Grande, è uscito il nuovo album Petal
FOTOGALLERY

©Getty

1/20
Musica

MTV VMAs 2025, tutti i vincitori: da Lady Gaga ad Ariana Grande. FOTO

Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS Arena di Elmont, a New York. Lady Gaga è stata la grande protagonista della serata con quattro statuette vinte: Artist of the Year, Best Collaboration, Best Direction e Best Art Direction. Tra i premiati Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Doechii e i Coldplay

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Light Blue Festival, Gioia Lucia: "Racconto quello che vivo"

Fabrizio Basso

Met Gala 2027, il tema e la mostra saranno su John Galliano

Spettacolo

Il Costume Institute celebra il genio dello stilista britannico all'interno di una mostra che...

Barbie, bloccato il sequel per gli aumenti di cachet (negati)

Cinema

Secondo quanto riportato dal New York Times, l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery...

Spider-Man: Brand New Day, incassi record al primo weekend

Cinema

Un debutto da record con 168 milioni di dollari incassati tra Stati Uniti e Canada, oltre 12,8...

Ariana Grande, è uscito il videoclip del nuovo singolo Petal

Musica

Christian Breslauer ha diretto il video di Petal, title track dell’album uscito venerdì 31...

Spettacolo: Per te