Ariana Grande si ritirerà dalla vita pubblica per qualche tempo. La notizia è arrivata da People Magazine che ha diffuso in esclusiva le dichiarazioni di un portavoce della cantante che ha chiarito le motivazioni del passo indietro della star del pop candidata all'Oscar per il suo ruolo in Wicked. Ariana Grande porterà a termine il tour estivo e, dopo le tappe in programma a Londra, sparirà per un po' dalla scena pubblica, decisione che comporta l'annullamento degli impegni presi in precedenza, inclusi quelli per spettacoli per cui era già stata scritturata. Le motivazioni di questa decisione sono legate alla eccessiva attenzione alla sua persona da parte dei media e del pubblico , che da anni non le risparmiano giudizi sul suo aspetto e la sua salute . Lo scorso 31 luglio è uscito Petal , l'ottavo album in studio della cantautrice statunitense. Il videoclip del secondo singolo estratto dal disco, quello del brano Petal, è stato oggetto di numersi commenti online sull'aspetto fisico della cantante.

Dopo le tappe negli Stati Uniti del suo Eternal Sunshine Tour , ovvero, le dieci date in programma a Londra dalla seconda metà di agosto, Ariana Grande si ritirerà dalle scene, una pausa che, a detta dei fan, potrebbe essere molto lunga . Così ha deciso la cantante classe 1993 dopo una stagione faticosa dove al peso di una tournée impegnativa, anche sotto il profilo fisico, si sono aggiunte le critiche legate al suo stato di salute e alla sua eccessiva magrezza che ha messo in allarme i fan che la seguono da sempre. Grande, che da anni è oggetto dell'attenzione dei media, sia per la sua persona che per la sua vita privata (di recente ha messo fine alla sua relazione con l'attore Ethan Slater), ha deciso di smettere di apparire in pubblico da settembre, ovvero, dopo la fine degli ultimi concerti programmati. Tra gli impegni che salteranno c'è sicuramente il musical Sunday in the Park with George, spettacolo teatrale il cui debutto era in programma nel West End londinese per l'estate del 2027 e in cui avrebbe diviso la scena col compagno di set di Wicked Jonathan Bailey . A novembre 2026 uscirà, invece, in tutte le sale Ti presento i Fotter, quarto film della saga nata con Ti presento i miei, nel quale l'attrice ha un ruolo principale . Alla luce delle ultime decisioni, sembra improbabile che la star parteciperà al press tour.

I commenti del pubblico sul suo aspetto fisico

Il rappresentante di Ariana Grande ha dichiarato che la cantante “Non vede l’ora di finire il tour e di terminarlo con una nota alta, sia in modo sano che felice, e poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni rivolte al pubblico che ha portato a un controllo pubblico senza fine e continuo”.

Sempre a People ha detto: “Questo tour è stata una bellissima esperienza per lei. Ama i suoi fan e ha amato ogni minuto di questo tour così tanto”.

Le emozioni legate alla tournée che è partita lo scorso giugno a Oakland restano intatte ma la cantante ha deciso comunque di mettere da parte gli impegni e ciò che sta vivendo per i continui attacchi online legati al suo aspetto fisico e alla sua magrezza, giudicata da molti preoccupante.

Grande si tiene allenata per eseguire al meglio le coreografie ideate per lo spettacolo. Del suo corpo ha parlato spesso, anche in un brano del 2024, yes, and? nel quale sono inclusi versi in cui esplicitamente, la cantate chiede di essere lasciata in pace.

Quanto a Petal e al suo contenuto, si può certemente dire che si tratta di un disco che parla d'amore ma anche della celebrità e di come l'affetto del pubblico può diventare tossico.

Questa letura è stata confermata da una fonte vicina all'artista a People: “Questo album non parla di alcun partner romantico o di rottura in quel modo (...) è una canzone di lotta, un inno sul rapporto di amore-odio con il pubblico e la sua tossicità”.