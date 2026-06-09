Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciati

I due attori si sarebbero separati in maniera consensuale da qualche mese e adesso sono rimasti in buoni rapporti. La relazione era iniziata dopo la fine dei rispettivi matrimoni e si era consolidata sul set di "Wicked"

Ariana Grande è tornata single, lo riporta TMZ che ha diffuso in esclusiva la notizia corredata da alcuni dettagli sulla separazione della star della musica e del grande schermo dal collega Ethan Slater.

Grande e Slater erano in coppia dal 2023, quando sono partiti i primi avvistamenti in pubblico.

La fonte rivela che la separazione sarebbe avvenuta qualche mese fa.

La separazione avvenuta diversi mesi fa Ariana Grande ha ricominciato ad esibirsi dal vivo ed è anche tornata in cima alle cronache rosa da quando TMZ ha riportato la notizia della sua rottura con Ethan Slater, che è stato il suo partner per circa tre anni.

Slater non era presente al via negli Stati Uniti del "The Eternal Sunshine Tour" e la ragione risiede nel fatto che l'attore non è più in coppia con la cantante e attrice con cui ha diviso la lunga stagione di lavorazione e prmozione di Wicked e Wicked Parte 2.

La separazione risale ormai a diversi mesi fa ed è stata consensuale. I due ex innamorati sarebbero rimasti in buoni rapporti e hanno deciso di continuare a supportarsi a vicenda.

Le due star vivevano insieme a New York dalla fine del 2023, condividendo lo stesso tetto già pochi mesi dopo l'inizio della love story.

Anche questa notizia era stata confermata, all'epoca, da TMZ che sottlineava la serietà del rapporto nato tra i due compagni di set. Leggi anche Ariana Grande, fuori il video di Hate That I Made You Love Me