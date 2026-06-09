Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciati

Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciatiSpettacolo
I due attori si sarebbero separati in maniera consensuale da qualche mese e adesso sono rimasti in buoni rapporti. La relazione era iniziata dopo la fine dei rispettivi matrimoni e si era consolidata sul set di "Wicked"
Ariana Grande è tornata single, lo riporta TMZ che ha diffuso in esclusiva la notizia corredata da alcuni dettagli sulla separazione della star della musica e del grande schermo dal collega Ethan Slater.
Grande e Slater erano in coppia dal 2023, quando sono partiti i primi avvistamenti in pubblico.
La fonte rivela che la separazione sarebbe avvenuta qualche mese fa.
La separazione avvenuta diversi mesi fa
Ariana Grande ha ricominciato ad esibirsi dal vivo ed è anche tornata in cima alle cronache rosa da quando TMZ ha riportato la notizia della sua rottura con Ethan Slater, che è stato il suo partner per circa tre anni.
Slater non era presente al via negli Stati Uniti del "The Eternal Sunshine Tour" e la ragione risiede nel fatto che l'attore non è più in coppia con la cantante e attrice con cui ha diviso la lunga stagione di lavorazione e prmozione di Wicked e Wicked Parte 2.
La separazione risale ormai a diversi mesi fa ed è stata consensuale. I due ex innamorati sarebbero rimasti in buoni rapporti e hanno deciso di continuare a supportarsi a vicenda.
Le due star vivevano insieme a New York dalla fine del 2023, condividendo lo stesso tetto già pochi mesi dopo l'inizio della love story.
Anche questa notizia era stata confermata, all'epoca, da TMZ che sottlineava la serietà del rapporto nato tra i due compagni di set.
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La love story lunga 3 anni
Ariana Grande e Ethan Slater hanno vissuto la loro storia d'amore con discrezione. Anche durante la lunga promozione dei due film di Wicked in giro per il mondo, tra 2024 e 2025, non hanno sfilato mai in due sul tappeto rosso condividendo, invece, lo stesso tavolo durante le due stagioni dei premi, dove sia le pellicole che la sua co-protagonista hanno ottenuto consensi, premi e molte candidature - per la seconda parte del musical Ariana Grande ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar.
La storia d'amore tra i due era partita ufficialmente dopo la fine dei matrimoni di entrambi.
Nell'estate del 2023 Grande ha ufficializzato il divorzio dalla popstar Dalton Gomez con cui si era sposata nel 2021.
Negli stessi mesi, Slater si era separato dalla moglie e madre di suo figlio, la cantante Lilly Jay, da cui ha poi divorziato l'anno seguente.
TMZ precisa che l'album in uscita a fine luglio di Ariana Grande, Petal, e le canzoni che contiene, non è nato dal cambio di status sentimentale della popstar, dettaglio rivelato al magazine da una fonte.
Ora la cantante è concentrata sul tour e sull'uscita del nuovo album, conferma anche People, che riprende l'ultimo messaggio social pubblicato da Ariana Grande a supporto del lavoro teatrale di Slater, risalente allo scorso marzo, epoca in cui, probabilmente, la separazione era nell'aria.
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