Wicked, Ariana Grande la lettera per i fan per celebrare Wicked

L'interprete di Glinda sul grande schermo ha ribadito che lavorare a questa produzione è stato il più grande regalo della sua vita. Ai fan ha ricordato di accettarsi come sono e che nessun posto è come casa, ovunque essa sia
Ariana Grande porterà con sé per sempre un pezzo di Glinda, il personaggio che ha interpretato sul grande schermo nelle due stagioni cinematografiche di Wicked, il cui finale Wicked: For Good o Wicked - Parte 2, è uscito al cinema in Italia lo scorso 19 novembre.
Al pari di Glinda La Buona, cambiata per sempre dopo l'incontro con Elphaba, l'attrice e star della musica pop può dire di non essere più la stessa dopo questo grande progetto cinematografico per il quale ha già ottenuto una nomination all'Oscar nel 2025 e per cui è già tra i favoriti a una nuova candidatura per l'edizione del premio 2026.
La 32enne ha racchiuso le sue emozioni del momento in una lettera che ha pubblicato sui social, un messaggio destinato ai suoi fan e ai fan del film in cui esprime la sua gratitudine immensa per la pellicola che al box office sta già frantumando un record dopo l'altro.
Le lezioni imparate attraverso Glinda
Mentre Wicked - Parte 2 domina al box office, negli Stati Uniti e anche in Italia, è tempo per i suoi interpreti di salutare una doppia stagione magica che ha portato a ciascuno gloria, successi, nuova popolarità e tante esperienze artisticamente memorabili.
Ariana Grande è ancora un po' nei panni del suo personaggio quando si rivolge ai fan chiamandoli "Miei dolci amici Oziani", ovvero, usando la formula con cui Glinda La Buona si rivolge alle folle degli abitanti di Oz.
La star statunitense riavvolge il nastro e racconta di come a dieci anni si innamorò del musical teatrale Wicked facendone un posto dove rifugiarsi anche in età adulta.
Essere chiamata a interpretare il ruolo che ha apprezzato da sempre è stato per lei il più grande regalo ricevuto nella sua vita, ha scritto l'attrice che, rivela, di aver imparato più di chiunque dalla sua Glinda.
Wicked è un'opera di finzione con molti messaggi e molte lezioni da imparare e Ariana Grande ha provato ad elencarli tutti.
La storia di Wicked è importante per apprezzare l'altro, imparando ad amarlo incondizionatamente. Per capire cosa è buono e cosa è giusto e questo modo di vedere vale anche per se stessi.
L'attrice ha invitato i fan a riconoscersi anche se il cammino sulla strada di mattoni gialli può sembrare duro.
"Ricordate - scrive la star - che quando avrete paura o vi sentirete soli, casa è ovunque e con chiunque vogliamo che sia e che non c'è nessuno posto come casa".
Ariana Grande chiude il messaggio firmato, infarcito di citazioni e rimandi al film, con un ringraziamento ai fan e scrive che la famiglia di Oz li ama tutti, esattamente come sono.
Il successo al box office di Wicked - Parte 2
Ariana Grande ha atteso l'uscita del film nelle sale di tutto il mondo per pubblicare le foto dal set e del backstage di questa seconda parte di Wicked che la vede ancora più protagonista della trama con la sua Glinda.
Il percorso è stato lungo così come la lavorazione delle due pellicole che sono state realizzate contemporaneamente per poi essere distribuite in due stagioni diverse e consecutive.
Sia Grande che Cynthia Erivo, la straordinaria interprete di Elphaba sullo schermo, si sono unite alla produzione nel 2021. Anche per l'attrice britannica i giorni successivi al lancio del film nelle sale sono stati colmi di messaggi social di gratitudine, verso la produzione, i compagni di set e i fan.
Il viaggio di Wicked - Parte 2 è appena iniziato e i numeri al box office sono già più che positivi.
Il film si colloca in vetta alle migliori aperture al botteghino del 2025 contenendo posizioni con successi come Jurassic World - La Rinascita, Lilo & Stitch, Un film Minecraft , Superman.
Questo, senza considerare la stagione dei premi e delle nomination che inizierà a breve.
