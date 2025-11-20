Wicked - Parte 2: trama, cast e cosa sapere sul musical al cinema

Wicked - Parte 2 esplora in profondità i temi dell'amicizia, della verità e del potere, quest'ultimo connesso alla ribellione contro un'autorità dispotica e corrotta.

Gli argomenti, spina dorsale della storia originale di L. F. Baum, sono sviluppati in una cornice magica e visivamente ricca che è diventata un paradigma ad Hollywood e non solo.

La lotta contro un potere sbagliato passa per la difesa della natura, degli animali e dei legami, che vanno oltre l'ideologia e il pregiudizio.

L'adattamento di Jon M. Chu è un potente manifesto del potere femminile e il messaggio del film è stato notevolmente rafforzato dal cast che, anche fuori dallo schermo, nei lunghi tour promozionali (LE FOTO DELLA PREMIERE A LONDRA) di grande impatto mediatico, del primo titolo e del suo sequel, ha dimostrato la forza dei legami costruiti nelle lunghe stagioni di lavorazione delle due pellicole.

L'adattamento cinematografico di Wicked ha beneficiato dell'impatto positivo della presenza di Cynthia Erivo ed Ariana Grande che hanno raccontato al pubblico della loro amicizia nata sul set (VEDI IL TATUAGGIO COORDINATO).

Le due attrici hanno contribuito a far nascere nel pubblico globale la Wicked-mania, un'attenzione verso la produzione e l'estetica magica dell'universo di Oz che ha trovato nei social media un terreno molto fertile.

Wicked ha ottenuto 10 candidature al premio Oscar nel 2025 ed è stato uno dei maggiori fenomeni cinematografici della stagione, con risultati al box office globale più che positivi. La pellicola si è distinta per le musiche, gli effetti visivi, i costumi e le interpretazioni del cast. Il sequel è destinato ad essere protagonista della stagione dei premi 2025-2026.