Wicked - Parte 2: trama, cast e cosa sapere sul musical al cinema

Wicked - Parte 2: trama, cast e cosa sapere sul film con Ariana Grande e Cynthia ErivoCinema
Introduzione
Wicked - Parte 2 (nella versione originale, Wicked: For Good) è il sequel di Wicked, pellicola musicale ambientata nel fantastico mondo di Oz, adattamento cinematografico del musical teatrale omonimo del 2003. Il film, lungometraggio firmato ancora una volta da Jon M. Chu, ha come protagoniste Cynthia Erivo ed Ariana Grande, reduci da una stagione di successo dentro e fuori lo schermo. Il cast stellare della pellicola, vede la presenza di Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum in alcuni dei ruoli principali. Il film ha debuttato al cinema mercoledì 19 novembre, a un anno di distanza dalla distribuzione del primo e acclamato capitolo.
Quello che devi sapere
Wicked - Parte 2, quando esce e dove vederlo
Wicked - Parte 2, sequel diretto di Wicked (2024) esce esclusivamente al cinema, in programmazione in Italia dal 19 novembre (LEGGI LA RECENSIONE).
Il film, pellicola musicale e fantastica, ricca di sequenze d'azione ricca di venature drammatiche, comedy e sentimentali, è diretto da Jon M. Chu e vanta le musiche di Stephen Schwartz, già autore della colonna originale del musical teatrale (LE DIFFERENZE COL FILM), che ha aggiunto due brani originali per l'adattamento cinematografico della storia.
La trama (e dove eravamo rimasti)
Lo spettatore non avrà difficoltà a rientrare nelle atmosfere del Regno di Oz lasciate lo scorso anno, quando al cinema è arrivato Wicked, dal momento che le due pellicole sono state girate in contemporanea per essere poi ultimate e distribuite in due stagioni.
Si riparte da dove eravamo rimasti con Elphaba (Cynthia Erivo), esiliata nella foresta di Oz e sempre più demonizzata come nemica del Regno, e Glinda (Ariana Grande), acclamata come personificazione del bene, al servizio del Mago (Jeff Goldblum) e di Madame Morrible (Michell Yeoh). La prima è ormai la Strega Malvagia dell'Ovest, al seconda è Glinda la Buona ma la loro amicizia non è mai sparita ed è quest'ultima a tentare una riconciliazione mentre si destreggia tra i preparativi delle sue nozze sontuose col principe Fyero (Jonathan Bailey).
Ogni tentativo di risanare la ferita tra le protagoniste finisce per allontanarle sempre di più con conseguenze per Oz e i suoi abitanti. Il Regno si appresta ad accogliere una nuova ospite: una ragazza del Kansas che è giunta al Palazzo di Smeraldo seguendo il sentiero di mattoni gialli.
Glinda ed Elphaba dovranno unire le forze e mettersi a confronto per un'ultima volta per salvare il Regno e ciò che le lega da lungo tempo.
Il trailer finale è stato pubblicato lo scorso settembre.
Wicked - Parte 2, il cast
Per il secondo capitolo al cinema, tornano in gruppo i protagonisti del primo film del 2024, tutti nei loro rispettivi personaggi.
Accanto ad Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum crescono i ruoli di Ethan Slater, che già abbiamo conosciuto come Boq, e di Marissa Bode (Nessarose).
Tra le new entry, si segnala Colman Domingo come voce del Leone codardo, nella versione originale. Peter Dinklage è invece la voce del Doctor Dillamond.
Tra i tanti volti del cast, anche Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle.
Temi e massaggi del film, rafforzati fuori dal set
Wicked - Parte 2 esplora in profondità i temi dell'amicizia, della verità e del potere, quest'ultimo connesso alla ribellione contro un'autorità dispotica e corrotta.
Gli argomenti, spina dorsale della storia originale di L. F. Baum, sono sviluppati in una cornice magica e visivamente ricca che è diventata un paradigma ad Hollywood e non solo.
La lotta contro un potere sbagliato passa per la difesa della natura, degli animali e dei legami, che vanno oltre l'ideologia e il pregiudizio.
L'adattamento di Jon M. Chu è un potente manifesto del potere femminile e il messaggio del film è stato notevolmente rafforzato dal cast che, anche fuori dallo schermo, nei lunghi tour promozionali (LE FOTO DELLA PREMIERE A LONDRA) di grande impatto mediatico, del primo titolo e del suo sequel, ha dimostrato la forza dei legami costruiti nelle lunghe stagioni di lavorazione delle due pellicole.
L'adattamento cinematografico di Wicked ha beneficiato dell'impatto positivo della presenza di Cynthia Erivo ed Ariana Grande che hanno raccontato al pubblico della loro amicizia nata sul set (VEDI IL TATUAGGIO COORDINATO).
Le due attrici hanno contribuito a far nascere nel pubblico globale la Wicked-mania, un'attenzione verso la produzione e l'estetica magica dell'universo di Oz che ha trovato nei social media un terreno molto fertile.
Wicked ha ottenuto 10 candidature al premio Oscar nel 2025 ed è stato uno dei maggiori fenomeni cinematografici della stagione, con risultati al box office globale più che positivi. La pellicola si è distinta per le musiche, gli effetti visivi, i costumi e le interpretazioni del cast. Il sequel è destinato ad essere protagonista della stagione dei premi 2025-2026.