Arriva il trailer finale di Wicked – Parte 2, l’attesissimo capitolo conclusivo del fenomeno globale diretto da Jon M. Chu. Con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, affiancate da Michelle Yeoh e Jeff Goldblum, il film chiude l’epopea delle streghe di Oz. Dal 19 novembre al cinema, una conclusione epica che promette emozioni, musica e spettacolo

Il regno di Oz torna a splendere sul grande schermo. Dopo il successo mondiale di Wicked, che ha conquistato il pubblico con 750 milioni di dollari al botteghino e due Oscar® per costumi e scenografia, Universal Pictures ha diffuso il trailer finale di Wicked – Parte 2. Il film, diretto nuovamente da Jon M. Chu, uscirà in sala il 19 novembre 2025 e segnerà l’attesissima conclusione della storia mai raccontata delle streghe di Oz.

Un’amicizia che riscrive il destino

Il cuore della saga rimane l’amicizia tra Elphaba (Cynthia Erivo), demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, e Glinda (Ariana Grande), divenuta simbolo di bontà e luminosa figura politica della Città di Smeraldo.

Il film si apre con le due protagoniste divise dalle proprie scelte: Elphaba vive in esilio nella foresta, lottando per la libertà degli animali e cercando di smascherare le menzogne del Mago, interpretato da Jeff Goldblum. Glinda, invece, viene incoronata a nuova icona della società di Oz, guidata dalle manipolazioni della temibile Madame Morrible (Michelle Yeoh, premio Oscar®).

Eppure, dietro il palazzo di cristallo, Glinda resta tormentata dal legame spezzato con Elphaba. Il trailer lascia intravedere che le due, nonostante le divisioni, saranno costrette a un ultimo confronto che cambierà il futuro di Oz per sempre.

Una Oz divisa tra illusioni e verità

Tra gli elementi più spettacolari che emergono dalle immagini del trailer, c’è la contrapposizione visiva tra la brillante Città di Smeraldo e le cupe foreste in cui si rifugia Elphaba. Chu, già apprezzato per la capacità di fondere spettacolo e intensità emotiva in Crazy Rich Asians e In the Heights, punta di nuovo sulla forza della messa in scena.

La scenografia e i costumi promettono di superare l’opulenza del primo capitolo, mentre le coreografie e le musiche riportano in vita la magia del musical originale.

Nuove prove per i personaggi di Oz

Accanto alle due protagoniste, il trailer mostra i destini intrecciati di altri personaggi amati dal pubblico.

Fiyero (Jonathan Bailey), promesso sposo di Glinda, si prepara a un matrimonio fastoso ma sarà segnato da eventi drammatici.

Boq (Ethan Slater) vivrà trasformazioni radicali, capaci di ribaltare la sua identità.

Nessarose (Marissa Bode), sorella di Elphaba, vedrà la sua fragile esistenza sconvolta dall’arrivo di una misteriosa ragazza del Kansas, chiaro riferimento alla leggendaria Dorothy.

Il cast comprende anche Bowen Yang e Bronwyn James nei panni di Pfannee e ShenShen, assistenti di Glinda, e Sharon D. Clarke come Dulcibear, la tata di Elphaba.

Un fenomeno culturale che segna una generazione

Il successo del primo Wicked non è stato solo commerciale: ha riportato al centro della cultura popolare il musical di Broadway più iconico degli ultimi decenni. Con oltre 10 nomination agli Oscar® e due statuette vinte, ha ridefinito il concetto di adattamento cinematografico da palcoscenico a grande schermo.

Ora, con la seconda parte, il progetto punta a consolidarsi come una saga in due atti capace di ridefinire il cinema musicale moderno, offrendo uno spettacolo che unisce emozione, politica e intrattenimento.

La musica come anima del racconto

Elemento irrinunciabile è la colonna sonora, affidata a Stephen Schwartz, leggendario compositore e paroliere, in collaborazione con John Powell. Le canzoni originali di Broadway vengono riprese e ampliate, regalando momenti già destinati a diventare iconici.

Nel trailer finale riecheggia la promessa di un duetto travolgente tra Cynthia Erivo e Ariana Grande, due voci che porteranno in sala una potenza emotiva senza precedenti.

Produzione e creatività

Il film è prodotto da Marc Platt e David Stone, figure storiche di Broadway, con la sceneggiatura firmata da Winnie Holzman e Dana Fox. Al fianco di Jon M. Chu, il team creativo ha costruito una seconda parte ancora più epica, capace di mantenere la fedeltà al materiale originale ma anche di sorprenderne i fan con colpi di scena.

Conclusione: la magia di un addio

Il trailer finale di Wicked – Parte 2 conferma che siamo di fronte a una conclusione emozionante e spettacolare. Un viaggio fatto di amicizia, separazioni, illusioni e rivelazioni, che chiuderà per sempre il cerchio iniziato un anno fa.

Dal 19 novembre, il destino di Elphaba e Glinda si intreccerà con quello di Dorothy e dell’intero regno di Oz, in un finale che promette di entrare nella storia del cinema musicale.