Wicked parte 2, diffuso un videobackstage sulla lavorazione del sequel

Le riprese del secondo capitolo dell’incantesimo pop Wicked si sono già concluse e il progetto è ora in fase di postproduzione, ma ai fan più attenti non sarà sfuggito un primo video diffuso dal backstage della lavorazione che mostra alcune clip inedite del sequel. In attesa del 19 novembre – la data per l’uscita nelle sale italiane di Wicked for Good, questo il titolo originale – la clip dal backstage (VIDEO) svela la chiusura di una grande esperienza in particolare per le protagoniste Ariana Grande e Cyntia Erivo, impegnate in una trasposizione cinematografica di un musical che guarda da un punto di vista inedito la storia del Mago di Oz.

L’ADATTAMENTO DI UN ADATTAMENTO…

“Due donne che si vogliono davvero bene e dove una cambia in meglio l’altra” sono queste le parole delle protagoniste nella clip, provando a tirare le somme dell’esperienza di Wicked. Questa seconda parte ricalcherà, come il primo capitolo aveva fatto a sua volta con la prima, la seconda parte del musical da cui i produttori hanno preso spunto per realizzare l’adattamento. Il lavoro di Universal Pictures infatti è stato quello di una catena di adattamenti: partendo dal Mago di Oz di L. Frank Baum, che ha ispirato il romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, per arrivare al musical omonimo di Stephen Schwartz e Winnie Holzman (Broadway, 2003), fino a giungere oggi alla conclusione cinematografica con Wicked parte 2, che chiude idealmente un cerchio.

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Wicked - parte 2 riprende da dove la storia si era interrotta. Elphaba (la futura Strega dell’Ovest, interpretata da Cyntia Erivo) ha accettato di essere considerata e trattata come la cattiva della storia, spezzando così il suo legame con Glinda, la futura Strega Buona del Sud (Ariana Grande), pur di sottrarre il controllo del libro Orripilario all’imbroglione Mago di Oz e alla sua seconda in comando, Madame Morrible. Elphaba dovrà lottare per sovvertire la narrazione su sé stessa e sul Mago. “Volevamo che questo film fosse l’epica conclusione di un viaggio arrivando al cuore del vero significato di Wicked” dice il regista Jon M. Chu. Inoltre, rispetto al playbill dell’opera teatrale, ci saranno più canzoni originali, ha dichiarato sempre Chu.

QUALCHE ANTICIPAZIONE

Da quanto circola sul web, Fiyero diventerà lo Spaventapasseri, mentre Boq (interpretato da Ethan Slater) verrà trasformato da Elphaba nell’Uomo di latta per salvarlo dalla vera cattiva della storia: la sorella Nessarose, che Dorothy poi ucciderà. Così come nel musical, probabilmente anche nel film Fiyero ed Elphaba vivranno una storia “contro tutti” – inclusa Glinda – mentre nel finale sembra che un lieto fine sarà difficile da raggiungere, per chiunque. Secondo indiscrezioni, il secondo capitolo potrebbe mostrare in maniera più esplicita l’arrivo di Dorothy a Oz, creando un ponte diretto con la celebre storia di Baum, e dare maggiore spazio ai retroscena del Mago e delle sue manipolazioni. Anche le scene corali, stando sempre alle anticipazioni, saranno più cupe e distopiche rispetto al primo film, a conferma di un tono più drammatico e definitivo forse più aderente al romanzo originale.