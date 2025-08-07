Wicked - Parte 2, novità film con Ariana Grande e Cynthia Erivo. VIDEO

UN VIAGGIO EMOTIVO

Diretto dal regista Jon M. Chu, il capitolo finale della storia mai raccontata delle streghe di Oz, basata sul popolare musical di Broadway, segue Elphaba in esilio nella foresta di Oz e alle prese con il disperato tentativo di rivelare la verità sul Mago (Jeff Goldblum), mentre Glinda vive nel palazzo della Città di Smeraldo e, sotto le direttive di Madame Morrible (l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh), rassicura il popolo sugli effetti positivi del governo del Mago. “In Wicked – Parte 2, entrambe entrano in questo nuovo spazio nelle loro vite, e penso che questo le renda ancora più potenti”, spiega Erivo nel filmato. “Mentre Elphaba e Glinda si immergono in Wicked – Parte 2, molto è cambiato”, conferma Grande. “Si rendono conto che ciò che avevano nel film non potrà più tornare indietro, e che ciò in cui devono entrare è qualcosa di molto diverso”, prosegue Erivo. “È un viaggio emotivo molto più maturo sulle conseguenze delle scelte difficili che fai”, aggiunge il regista Chu. “Sei l’unica amica che abbia mai avuto”, dice poi Elphaba a Glinda in una scena del film. “E ho avuto così tanti amici!”, le risponde la Strega Buona. “In realtà, riguarda il loro tentativo di tornare insieme in qualche modo, anche se il destino non glielo permette”, spiega ancora Chu. “Non lo hai sentito? Sono la Strega Malvagia dell’Ovest”, dice sconsolata Elphaba a Glinda. “Credo che il loro legame sia indistruttibile, ma è profondamente messo a dura prova dalla distanza che devono percorrere”, commenta Erivo. “Dobbiamo solo vedere fino a che punto possiamo spingere questa amicizia”, prosegue Grande. Ci sono sfumature. C’è dolore. C’è il perdono”. Erivo definisce il rapporto tra le protagoniste “selvaggio” e “sfrenato”, ma soprattutto, “davvero, davvero epico”. All’improvviso, nel filmato irrompe il Mago di Oz: “Portatemi la scopa della Strega Malvagia”, ordina con voce cavernosa. “È anche l’intersezione tra il meraviglioso Mago di Oz e il mondo dei malvagi”, aggiunge Chu. “Scopriamo come nascono personaggi come l’Uomo di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone”, dice poi Grande. “È un concetto interessante, perché ora potete vedere cosa succede dietro le quinte e cosa è successo lontano da Dorothy e come sono arrivati dove sono”, aggiunge Erivo. “Eccoci sulla strada di mattoni gialli. Riuscite a crederci?”, domanda Chu. “Scopriamo davvero la storia delle origini delle streghe di Oz”, spiega Grande. “L’effetto che abbiamo gli uni sugli altri è eterno. È ciò che mi ha attratto di Wicked fin dall’inizio”, commenta Chu. Nel frattempo, in un’altra scena, Glinda si rivolge a Elphaba: “Stanno venendo a prenderti”. Erivo non ha dubbi: “Spero che incoraggi le persone a continuare a lottare per ciò in cui credono”. Chu aggiunge che “volevamo davvero che questo film desse l’impressione di essere la conclusione epica di un viaggio e che si arrivasse al nocciolo del tema di Wicked”. Grande spiega: “Queste due donne di vogliono così tanto bene che si migliorano davvero a vicenda”.