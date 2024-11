Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno avuto lo stesso compenso

Universal smentisce i rumors sulla disparità salariale, facendo sapere che le due attrici sono state pagate esattamente allo stesso modo per i loro ruoli nel musical cinematografico. “Le notizie sulla disparità salariale tra Cynthia Erivo e Ariana Grande sono completamente false e basate su dicerie nate su internet”, ha dichiarato un portavoce di Universal. “Le due attrici hanno ricevuto un compenso uguale per il loro lavoro in Wicked”

Lo ha confermato Universal Pictures con un comunicato ufficiale per mettere a tacere le voci su presunte discrepanze salariali, rumors che si stavano moltiplicando in rete.

Nel corso del weekend, sono circolate false notizie riguardo ai compensi delle due attrici per il loro lavoro in Wicked. "Secondo alcune indiscrezioni non verificate, riportate da TikTok e Reddit e successivamente riprese dal New York Post, Ariana Grande avrebbe guadagnato 15 milioni di dollari per interpretare Glinda la Buona, mentre Erivo sarebbe stata pagata solo 1 milione di dollari per il ruolo di Elphaba, la futura Strega Malvagia dell’Ovest", si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine statunitense Variety.

