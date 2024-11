Wicked, perché le scarpette nel film non sono rosse?

Le calzature indossate dalla protagonista del film che verte sulle avventure de Il mago di Oz, Dorothy, nel nuovo film musicale non sono del classico colore rosso fuoco. Ma come mai? L’ha spiegato in esclusiva per il magazine statunitense People il designer di costumi della pellicola, Paul Tazewell. Che, semplicemente, si è ispirato alle scarpe originali: quelle del libro omonimo di L. Frank Baum, che non erano assolutamente rosse…



Il film musical attualmente nelle sale, Wicked, ha destato gli interrogativi di molti spettatori, che si domandano come mai le scarpette di Dorothy - che il grande pubblico conosce come le iconiche “red shoes” - in questa pellicola non sono rosse.

Ebbene, a spiegare per quale motivo le calzature scarlatte indossate dalla protagonista delle avventure de Il mago di Oz nel nuovo film musicale non sono del "classico" colore rosso fuoco è stato uno dei diretti interessati, ossia il designer di costumi della pellicola, Paul Tazewell. L’ha spiegato in esclusiva per il magazine statunitense People, anche se, comunque sia, poteva arrivarci chiunque abbia mai letto il libro di cui il film de Il mago di Oz del 1939 è un adattamento cinematografico… Perché semplicemente il designer di costumi Tazewell si è ispirato alle scarpe originali: quelle del libro omonimo di L. Frank Baum, che non erano assolutamente rosse.



Le scarpe sono rosse nel film, non nel libro originale È il film Il mago di Oz (uscito nel 1939) che ha codificato come classiche e simboliche le famose scarpette rosse di Dorothy, rendendole icone intramontabili. In quella pellicola, le scintillanti scarpe di paillettes rosse sono quelle che Dorothy prende dalla Strega Cattiva dell’Est dopo che la casa di Dorothy - la sua abitazione del Kansas che viene trascinata lontano da un ciclone - le cade addosso quando la ragazzina giunge nel regno di Oz con il suo cane Toto. Quelle stesse scarpe saranno fondamentali, poiché proprio con quelle Dorothy riuscirà a tornare a casa, facendo sbattere i tacchetti per tre volte. “Diverse paia di queste celebri scarpe furono realizzate per Judy Garland nel film del 1939. Oggi solo pochi esemplari sono noti: uno è esposto allo Smithsonian Museum a Washington, DC, e un altro sarà messo all’asta il mese prossimo. Secondo la BBC, potrebbero essere venduti per diversi milioni di dollari”, scrive Hedi Phillips in un articolo pubblicato nelle scorse ore sulla rivista statunitense People.

Paul Tazewell si è ispirato al libro

Quando Paul Tazewell, designer dei costumi per il film di Wicked di quest’anno, ha iniziato a creare le sue scarpe, è tornato al materiale originale per trarre ispirazione. Baum, infatti, non aveva mai immaginato che quelle scarpe fossero rosse.

"Non sono rubini”, ha spiegato Tazewell ai microfoni di People. "Nel libro erano delle strane piccole scarpe d’argento”.

Ma il film del 1939, realizzato in technicolor, voleva sfruttare l’opportunità di mostrare colori vivaci, motivo per cui Gilbert Adrian, il designer dei costumi della MGM, si discostò dal romanzo del 1900 di Baum per creare le celebri scarpe rosse. Tazewell, invece, si è ispirato al concetto originale del libro, adattandolo a questo nuovo progetto cinematografico.

Nel libro erano scarpe d’argento Il mito della scarpa è sempre qualcosa di estremamente affascinante, specialmente nelle favole.

"C’è l’idea di Cenerentola e della scarpetta di cristallo, e poi il modo in cui le scarpe diventano miti nelle nostre storie di fantasia”, spiega Paul Tazewell nell’intervista rilasciata a People. "Nel libro erano scarpe d’argento, e ora sono diventate scarpe di cristallo e argento”. Per Wicked, Tazewell ha aggiunto dettagli-gioiello alle scarpe che l'attrice Marissa Bode (la quale interpreta Nessarose, la Strega Cattiva dell’Est) indossa, creando qualcosa di nuovo e unico per questo film.

Le scarpe d’argento omaggiano anche il romanzo di Gregory Maguire, Wicked: La storia mai raccontata della Strega dell’Ovest, da cui sono tratte la versione teatrale e il film. Nel libro di Maguire del 1995, le scarpe erano fatte di perline iridescenti ed erano un dono per Nessarose.

Glinda fa un incantesino alle scarpe In Wicked, Glinda rende magiche le scarpe per aiutare Nessarose (che utilizza una sedia a rotelle) a camminare, e il loro colore diventa rosso con il sortilegio. Nel musical a Broadway, è Elphaba a lanciare l’incantesimo. “Se vi sentite confusi con tutti questi colori e scarpe, sappiate solo che a volte sono rosse e a volte sono argento!”, sottolinea la giornalista di People Hedi Phillips per tagliare la testa al toro, come si suol dire...

Le scarpe di Wicked dunque sono ispirate al lavoro originale di Baum, un capolavoro scritto oltre cento anni fa che rimane immortale e sempre perfetto anche per il pubblico di oggi, così come sicuramente lo sarà per quello di domani e dopodomani ancora.