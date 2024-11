Wicked, la figlia di Judy Garland Lorna Luft elogia il film

In attesa dell'uscita nazionale in tutte le sale del Paese il prossimo 22 novembre, sono in molti negli States ad aver già visto ed apprezzato Wicked , il nuovo film ambientato nell'universo di Oz, adattamento dell'omonimo e famosissimo musical teatrale. Alla schiera degli estimatori della pellicola che in Italia esce giovedì 21 novembre , si aggiunge anche Lorna Luft , la figlia della leggendaria Judy Garland che fu Dorothy Gale nel celebre Il Mago di Oz di Victor Fleming del 1939. La settantunenne attrice teatrale è stata più che entusiasta del nuovo film musicale di Jon M. Chu che ha ringraziato per aver firmato un lungometraggio “epico, brillante, commovente e onesto”.

Lorna Luft , una delle figlie di Judy Garland e sorellastra di Liza Minnelli, ha scritto la sua recensione su Instagram in un lungo post in cui posa (e abbraccia) Jon M. Chu , il regista e produttore cinematografico statunitense che ha diretto Wicked. Luft ha parlato senza mezzi termini di un film “sorprendente” , oltre che “epico, brillante, commovente e onesto”. Wicked è esattamente il film che avrebbe voluto vedere, ha scritto l'attrice, e corrisponde in tutti gli aspetti alle sue aspettative: dalle scenografie, ai costumi, al trucco, alle coreografie e alle singole performance degli attori. Su questo ultimo aspetto Luft si è dilungata, tessendo le lodi delle due protagoniste, Ariana Grande e Cynthia Erivo, stelle di un cast corale in cui ciascuno è “fenomenale” - e qui l'attrice cita Michelle Yeoh e Jeff Goldblu, interpreti rispettivamente di Madame Morrible e del Mago di Oz. “ Cynthia e Ariana non sono altro che magnifiche !”, ha scritto la figlia di Judy Garland sul social di Meta dove è seguita da una platea di quindicimila follower. “ Ti portano sulle montagne russe emotive, e ti conviene tenerti forte. Vocalmente, sono entrambi fenomenali ”, ha aggiunto l'attrice teatrale che ha concluso: “Le loro performance sono oneste, sottili, divertenti, assolutamente perfette”.

Judy Garland, icona dei film musicali sul grande schermo

Secondo Lorna Luft il regista di Wicked Jon M. Chu ha metaforicamente preso la scopa e la bacchetta magica per confezionare un film godibilissimo e divertente, “fatto con tanto amore e rispetto per l'originale”.

Prima di concludere invitando il pubblico dei social ed avventurarsi in questo viaggio pieno di gioia nel mondo delle streghe, Lorna Luft ha ringraziato il regista per aver aggiunto questo nuovo titolo alla famiglia dei film tratti da Il mago di Oz di Baum a cui è, come è logico, emotivamente molto legata.

Sua madre, Judy Garland, non solo ha raggiunto il successo planetario con la sua Dorothy Gale ne Il mago di Oz del 1939, uno dei grandi classici della storia del cinema, ma con quel ruolo ha anche conquistato il suo storico premio Oscar.

Il Mago di Oz fu per Judy Garland, già proiettata al successo sulla scena nazionale prima di quel film, l'inizio di una luminosa carriera come interprete di ruoli che le offrivano anche l'opportunità di sfruttare le sue grandi doti vocali grazie alle quali si impose in tutto il mondo come icona delle commedie musicali.

Nella sua filmografia figurano opere senza tempo come Incontriamoci a Saint Louis (1944) ed È nata una stella (1954) in cui Garland domina lo schermo con la sua presenza e la sua voce melodiosa da contralto.