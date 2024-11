Wicked, Cynthia Erivo mostra da Jimmy Fallon uno sneak peek del film

Il tour promozionale di Wicked prosegue a ritmi serratissimi online e offline, tra le sale cinematografiche principali degli Stati Uniti e gli studi dei programmi televisivi più seguiti. A una settimana dal debutto del film nelle sale Usa (dove uscirà il 22 novembre) le due protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo sono state ospiti del popolare The Tonight Show . Durante il suo spazio, tra una chiacchiera e una gag, Erivo ha assistito alla condivisione in anteprima di una clip tratta dal film , una selezione delle scene in cui si esibisce, nei panni di Elphaba , sul brano The Wizard and I .

Erivo canta The Wizard and I in anteprima

Tra gli appassionati di cinema, musical e cultura pop, la Wiked-mania è scoppiata ben prima dell'arrivo della pellicola sul grande schermo.

In attesa che i brani della colonna sonora del film arrivino sulla bocca di tutti, tocca agli interpreti dell'adattamento del celebre musical teatrale cantare le canzoni che animano la storia.

Nel nuovo regalo di Universal per il pubblico, è Cynthia Erivo, l'interprete di Elphaba, la futura Malvagia Strega dell'Ovest, a dare prova delle sue eccellenti doti canore in The Wizard and I, uno dei brani più famosi di Wicked.

Nella clip mostrata in anteprima in tv, all'interno del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Erivo, nei panni della giovane Elphaba, canta le emozioni del suo incontro col Mago di Oz, che l'accetterà per come è, con la sua pelle verde, e col quale vorrà fare squadra nel futuro.

Nella scena del film Erivo è protagonista assoluta e in questo la pellicola ricalca l'idea originaria del musical per cui l'esecuzione di questo brano è affidata a un solista.