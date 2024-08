Il Mago di Oz usciva 85 anni fa, le curiosità sul film

1/13 ©Webphoto

Il Mago di Oz usciva negli Stati Uniti 85 anni fa, il 25 agosto 1939. Il film segue le avventure di Dorothy Gale, una ragazza del Kansas che, dopo essere stata trasportata nel magico mondo di Oz da un tornado, intraprende un viaggio straordinario per tornare a casa. Con l'aiuto di nuovi amici, come lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Codardo, Dorothy affronta molte sfide, inclusa la malvagia Strega dell'Ovest, per trovare il Mago di Oz e scoprire il potere del coraggio, della saggezza e dell'amore. Ecco qualche curiosità sul film

Il Mago di Oz, il film che ha incantato e influenzato il cinema compie 85 anni