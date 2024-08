Il Mago di Oz, il film che ha incantato il cinema compie 85 anni

Dall’intera filmografia di David Lynch a Deadpool & Wolverine, passando per Avatar e Eyes Wide Shut, un viaggio alla scoperta delle principali pellicole che si sono ispirate o che hanno citato il capolavoro, vincitore di 2 Oscar uscito negli Stati Uniti il 12 agosto del 1939. Dretto da Victor Fleming e interpretato da Judy Garland, una pellicola che ha fatto sognare generazioni di spettatori sulle note di Over The Rainbow

Sono trascorsi 85 anni, eppure Dorothy Gale continua ad avere ragione: “Nessun posto è bello come casa” e nessun film ha incantato il cinema come il Mago di Oz Merito della malìa di un capolavoro dedicato ai giovani di cuore di ogni età. Perché l’anagrafica non vale sul grande schermo Quelle voci fuori campo che imitano il rumore del vento all’inizio della pellicola datata 1939 ci trasportano ogni volta oltre l’arcobaleno. E nello spazio e nel tempo riecheggiano le parole di David Lynch , “Il James Stewart venuto da Marte”, che di The Wizard of Oz, è il più grande esegeta: “Un film che ha fatto sognare la gente per decenni E c’è qualcosa riguardo al mago di Oz che è straordinario e parla agli esseri umani in modo profondo”

David Lynch e il Mago di Oz, un amore di coppia

"Mi affascina l'idea della ricerca della strada di casa". Con questa semplice affermazione David Lynch ha ribadito la sua fascinazione nei confronti del Mago di Oz. Basta pensare a Cuore Selvaggio, il titolo in cui l’amore del cineasta di Missoula nei confronti del film di Fleming si manifesta in maniera più palese e trasparente. Tra la strega dell’Ovest a cavallo di una scopa, la fata buona Glinda con la faccia di Laura Palmer, le scarpette rosse di Sailor, incantevole Dorothy tamarra, la pellicola, Parimenti a Emerald City, è fatta della materia di cui sono fatti sogni. E quelle calzature scarlatte si trasfigurano in un eterno ritorno: dal cameo di David Bowie in Fuoco cammina con me, all’odissea di Isabella Rossellini in velluto blu, sino alla danza di Audrey Horne nella serie Twin Peaks. Lynch è il professor Meraviglia, il mago dietro la tenda, il demiurgo della settima arte. Esiste persino uno straordinario documentario intitolato Lynch/Oz scritto e diretto da Alexandre O. Philippe nel 2022 che illustra in un’epifania di sequenze e battute l’infinita correlazione tra David e Dorothy. Il pianeta Dune con quel filtro seppia e quelle tonalità sabbia pare una fattoria del Kansaa degli anni Trenta

Nella cittadina di Twin Peaks. tutti cercano e si interrogano su dove sia finita Judy, mentre in Mulloland Drive Betty Elms / Diane Selwyn e Rita / Camilla Rhodes, sedute al club Silencio, ascoltano, Rebekah Del Rio che sviene mente canta la versione in spagnolo Crying di Roy Orbison. L’artista cantava in playback come la giovane Garland in Oz. Realtà e finzione sogni e incubi danzano in un vortice di strade perdute, pulsioni e repulsioni. Il doppelganger sfuma in una dissolvenza incrociata. Le porte della città di Smeraldo si schiudono ogni volta che Lynch dirige un film. Perché Come diceva Fellini: « Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio.”