Wicked, la prima foto di Ariana Grande nei panni di Glinda

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Wicked è l’adattamento cinematografico di Jon M. Chu che funziona da prequel de Il Mago di Oz, il cult che ha vinto tre Tony Awards ed è diventato uno dei musical di Broadway più redditizi di sempre. Wicked ha suscitato molto interesse per i suoi annunci di casting di alto profilo e, mentre la produzione procede a Londra, i fan non hanno ancora avuto la possibilità di vedere il cast completo sulla scena. L’avventura magica e surreale di Dorothy ha conquistato per anni tante generazioni e questa storia prequel ha destato molta curiosità fin dal suo annuncio ufficiale.

Wicked: primo sguardo sul set Poche ore fa Jon M. Chu ha utilizzato il suo account Instagram personale per rivelare due nuove foto di Cynthia Erivo e Ariana Grande nei loro costumi di Wicked. Erivo indossa un trucco verde e tiene una scopa per interpretare Elphaba, meglio conosciuta come la strega cattiva dell’ovest, e Ariana Grande ha un vestito rosa mentre scende una scala nei panni di Glinda, la strega buona. “Primo sguardo a #WickedMovie... attualmente in produzione a Oz” ha scritto il regista. approfondimento Wicked, Ariana Grande svela la data di uscita della pellicola

Il cast di Wicked Oltre ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, il cast di Wicked comprende Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Adam James, Keala Settle, Bowen Yang, Bronwyn James, Ethan Slater e Colin Michael Carmichael. Winnie Holzman, che ha ottenuto una nomination ai Tony come miglior libro di un musical per il suo lavoro nella produzione originale di Wicked a Broadway, è tornata a scrivere la sceneggiatura. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Due film per uno L'adattamento per il cinema promette di essere un'esperienza tentacolare, che si svilupperà nel corso di due film che usciranno nei cinema rispettivamente a dicembre 2024 e 2025. Chu ha annunciato la decisione di dividerlo in due film l'anno scorso, spiegando che la lunghezza extra è necessaria per espandere la narrazione del musical originale senza tagliare le canzoni tanto amate. “Abbiamo deciso di darci una tela più grande e realizzare non solo un film di Wicked, ma due!" ha scritto Chu in un post su Instagram del 2022 annunciando la decisione. "Con più spazio, possiamo raccontare la storia come deve essere raccontata, aggiungendo ancora più profondità e sorpresa ai viaggi di questi amati personaggi".