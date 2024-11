Wicked: The Soundtrack, pubblicati i brani del film con Ariana Grande

Nell'album ci sono canzoni emblematiche come Defying Gravity, Popular, Dancing Through Life e The Wizard And I riviste e presentate in chiave inedita

Wicked: The Soundtrack, la colonna sonora ufficiale di Wicked, il film musicale più atteso dell’anno approdato in sala in Italia giovedì 21 novembre, in tutto il mondo da oggi, e di cui la superstar internazionale, artista pluripremiata e attrice Ariana Grande è protagonista insieme a Cynthia Erivo. La colonna sonora comprende canzoni emblematiche di Wicked come “Defying Gravity”, “Popular”, “Dancing Through Life” e “The Wizard And I”, riviste e presentate in chiave inedita. Oltre a uscire su tutte le piattaforme digitali, Wicked: The Soundtrack con le sue undici tracce è ora disponibile in diversi formati fisici, tra cui CD, doppio vinile e doppio picture disc. Con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy e Oscar®, e con la collaborazione di John Powell, Wicked: The Soundtrack comprende brani interpretati da Ariana Grande nel ruolo della strega Glinda, una donna ambiziosa che ancora deve trovare realmente se stessa, e Cynthia Erivo nel ruolo della strega Elphaba, una donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde che ancora deve scoprire il suo effettivo potere. Le due si incontrano come studentesse nel fantastico Mondo di Oz e stringono un'amicizia improbabile ma profonda, la quale sarà messa alla prova in seguito all’incontro con il Mago di Oz. Stephen Schwartz ha commentato così l'uscita della colonna sonora: “Sono così orgoglioso della nostra colonna sonora di Wicked. Questi cantanti di livello mondiale e questa meravigliosa grande orchestra hanno dato a me e al mio team musicale la possibilità di realizzare una registrazione che credo entusiasmerà sia i fan del cast di Broadway sia il pubblico che ascolta queste canzoni per la prima volta”.