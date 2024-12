Wicked, l'interprete di Nessarose condanna le offese sulla disabilità

La star del musical attualmente nelle sale cinematografiche condanna i commenti "aggressivi" e "molto disgustosi" sulla disabilità che caratterizza il suo personaggio. "È una critica facile che troppi si sentono a proprio agio nel fare”, ha detto prendendo posizione contro i commenti negativi e le battute, che l'attrice definisce molto “dannose”. Ricordiamo che Bode utilizza una sedia a rotelle sia nel film che nella vita reale



L’attrice Marissa Bode, tra le protagoniste del film musical attualmente nelle sale Wicked, ha condannato i commenti offensivi sulla disabilità di Nessarose, il personaggio da lei interpretato nella pellicola.

La star del musical si scaglia contro i commenti "aggressivi" e "molto disgustosi" sulla disabilità che caratterizza Nessarose. "È una critica facile che troppi si sentono a proprio agio nel fare”, ha detto Bode prendendo posizione contro i commenti negativi e le battute, che l'attrice definisce molto “dannose”.

In un video di cinque minuti pubblicato venerdì 29 novembre 2024 su TikTok (che potete guardare in fondo a questo articolo), Marissa Bode - la quale utilizza una sedia a rotelle sia nel film che nella vita reale - ha espresso il suo pensiero sui commenti insensibili che circolano online riguardo a Nessarose, la sorella minore di Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo). Potete guardare il video di TikTok in cui Marissa Bode parla dei commenti offensivi sulla disabilità sua e del suo personaggio nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

Bode è su una sedia a rotelle anche nella realtà "È assolutamente accettabile non amare un personaggio di fantasia”, si sente dichiarare da Bode nel suo video. "Ammetto di avere un punto di vista diverso su Nessa rispetto a molti di voi, e va benissimo. Penso che Nessa sia un personaggio complesso, ma questa è la bellezza dell’arte. Wicked, i suoi personaggi e il film non sarebbero ciò che sono senza opinioni diverse su chi è davvero malvagio o meno. Non amare Nessa in sé va bene, perché è un personaggio immaginario, ed è totalmente accettabile”, ha anticipato l’interprete di Nessarose prima di passare poi al j’accuse. Ricordiamo che Marissa Bode è la prima interprete nella storia di Wicked a interpretare Nessarose utilizzando una sedia a rotelle. In un’intervista rilasciata al magazine statunitense Variety, l’attrice ha spiegato come l’adattamento cinematografico in due parti dia maggiore profondità al personaggio (la seconda parte è attesa per il 21 novembre 2025).

"Ovviamente è un musical bellissimo, e adoro la versione teatrale, ma non ci sono molte scene che mostrano piccoli momenti del legame tra le due sorelle, o il loro amore reciproco”, ha spiegato Bode ai microfoni di Variety. "Nel film questo aspetto è più evidente, ed è davvero importante, perché rende ciò che accade nella seconda parte ancora più devastante. Umanizza Nessa come personaggio e mostra quanto tenga alle persone. È stata una scelta eccellente”. Approfondimento Wicked, la figlia di Judy Garland Lorna Luft elogia il film

Bode: "La disabilità non è immaginaria” Marissa Bode ha sottolineato di essere una persona "molto autoironica" che non si offende per battute innocue e leggere sulla personalità o le azioni di Nessarose, proprio perché è un personaggio immaginario. Tuttavia, ha fermamente condannato i commenti "aggressivi" e le battute sulla disabilità di Nessarose, definendole "profondamente scomode”. "La disabilità non è immaginaria”, ha spiegato Bode. "Alla fine, io, Marissa, sono una persona reale che è ancora disabile e utilizza una sedia a rotelle. E quindi è semplicemente una critica facile che troppi si sentono a proprio agio nel fare.

Bode ha aggiunto di aver ricevuto commenti di questo tipo non soltanto su Nessarose, ma anche su di sé come persona. "Ancor prima di essere scelta per Wicked, ho ricevuto commenti — come Marissa, non come Nessa — del tipo 'fatti valere' o 'immagino che tu non possa farlo’. Queste battute non sono originali e, quando vengono fatte da estranei non disabili che fanno battute sul fatto che io non posso camminare, sembrano più un ridere di me che un ridere con me”.

Bode: “Un problema che va oltre i commenti in rete"

L’attrice Marissa Bode ha spiegato che questo problema "va ben oltre i commenti su internet." Le osservazioni aggressive - come voler spingere Nessarose giù dalla sedia a rotelle o dire che merita la sua disabilità - "sono disgustose e dannose" e riflettono esperienze che molte persone disabili, compresa lei stessa, hanno affrontato nella realtà. "Questi commenti non sono in un vuoto, in uno spazio che non esiste”, ha detto Bode. "E io temo per una versione più giovane di me stessa che potrebbe essere online e restare ferita da queste parole”.

Un invito all’ascolto Marissa Bode non si è limitata a condannare questi comportamenti: l’ha fatto nella speranza di lanciare un appello per sensibilizzare e alimentare l’empatia. Ha esortato gli spettatori di Wicked a non minimizzare le esperienze degli altri né a ignorare l’impatto che le parole potrebbero avere. "Ascoltate le persone a cui questi commenti fanno male e cercate di capire come si sentono”, ha detto. "Per fortuna oggi sono in un punto della mia vita in cui riesco a riconoscere che queste battute sulla disabilità nascono dall’ignoranza. Ma non era così per la Marissa di dieci anni fa, e queste parole avrebbero avuto un impatto molto più devastante su di me”. Verso la fine del suo video, Bode ha aggiunto quanto segue: "Uno dei temi principali di Wicked è la capacità di ascoltarsi e capirsi a vicenda. Spero davvero che molti di voi possano imparare a farlo e portare con sé questo insegnamento”. Potete guardare il video di TikTok in cui Marissa Bode parla dei commenti offensivi sulla disabilità sua e del suo personaggio nella clip che trovate in fondo a questo articolo. Approfondimento Wicked, la recensione del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo

#nessa ♬ original sound - Marissa @marissa_edob Representation is important but that’s not the only thing that will save the disabled community. I need a lot of y’all (non-disabled people) to do the work. To dissect and unlearn your own ableism. Listen to disabled people. Follow other disabled people outside of just me. Read up on the disability rights movement/watch the documentary Crip Camp! I understand no one likes feeling like they’re being scolded. But true progress never comes with comfort. And that’s ok. #wicked