Wicked - Parte 2: il nuovo poster con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Svelato il nuovo poster ufficiale di Wicked – Parte 2, seguito del kolossal musicale tratto dal celebre spettacolo di Broadway. Protagoniste assolute Ariana Grande e Cynthia Erivo nei panni delle celebri streghe di Oz, in un'avventura spettacolare tra magia, ribellione e amicizia. Diretto da Jon M. Chu, il film uscirà a novembre con un cast stellare e una colonna sonora da standing ovation

Wicked - Parte 2: il gran finale della saga di Oz, con Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste

“E ora, in qualunque modo finiscano le nostre storie, so che tu hai riscritto la mia essendomi amica…”

Con queste parole cariche di pathos si apre la sinossi ufficiale di Wicked – Parte Due, l’atteso epilogo cinematografico della saga tratta dal musical cult di Broadway. Dopo il trionfo del primo capitolo, che ha incassato oltre 750 milioni di dollari e ottenuto 10 nomination agli Oscar® (vincendo per Costumi e Scenografia), il regista Jon M. Chu torna a dirigere un cast da sogno, capitanato da Cynthia Erivo ed Ariana Grande. Nella foto qui sott