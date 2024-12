La seconda parte di Wicked ha un titolo ufficiale

Il titolo, "Wicked: For Good", si ispira alla canzone del secondo atto del musical, che racconta come Glinda ed Elphaba siano cambiate grazie alla loro amicizia

La seconda parte di Wicked ha finalmente un titolo. Universal Pictures ha rinominato il sequel dell'enorme successo cinematografico di quest'anno. La pellicola in uscita il 21 novembre 2025, fino ad ora nota come Wicked: Part Two, si intitolerà Wicked: For Good.

Il successo di Wicked

Approdato al cinema il 22 novembre scorso, Wicked ha incassato 359 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 524 milioni di dollari nel mondo. Attualmente è l'adattamento di Broadway con il più alto incasso nella storia del botteghino statunitense, davanti a Grease del 1978 (188,62 milioni di dollari), ed è la seconda più grande rivisitazione mondiale dal palcoscenico allo schermo dopo Mamma Mia del 2008 (611 milioni di dollari).

Diretto da Jon M. Chu, il film con Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Jonathan Bailey è ambientato prima, durante e dopo Il mago di Oz. Al centro della trama, le origini di Glinda (in seguito nota come Glinda la Strega Buona del Nord) e di Elphaba (in seguito soprannominata la Strega Cattiva dell'Ovest).