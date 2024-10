Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo ricreano il poster del musical

Approfondimenti

Il debutto nel mondo dello spettacolo di Ariana Grande risale al 2008 quando partecipa al musical 13 a Broadway . Il successo arriva nel 2010 con la serie di Nickelodeon Victorious , in cui recita per quattro stagioni nei panni di Cat Valentine . Ruolo che riprende poi nello spin-off Sam & Cat . La sua più grande passione, però rimane la musica

Nel 2013 l’artista pubblica il suo primo album di inediti, Yours Truly, che esordisce in vetta alla Billboard 200 vendendo 138mila copie nella sua prima settimana. Il primo singolo estratto, The Way, entra subito nella top 10 della Billboard Hot 100 - raggiungendo la nona posizione - e nelle top 10 di diversi altri Paesi fra cui l’Australia e il Regno Unito. Nell'estate dello stesso anno, Justin Bieber sceglie Ariana Grande per aprire i concerti della sua tappa nordamericana del “Believe Tour”