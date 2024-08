Wicked, pubblicato un nuovo teaser del film

La star di Bridgerton presterà il volto al personaggio, il più importante ai fini della trama insieme a Elphaba e Glinda, in Wicked: Part One e in Wicked: Part Two

Un nuovo teaser di Wicked mostra Fiyero (Jonathan Bailey) nel bel mezzo di un triangolo amoroso con Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande).

La star di Bridgerton avrà dunque un ruolo di prim'ordine nell'adattamento cinematografico dell'amato musical di Broadway, prestando il volto a Fiyero in Wicked: Part One e Wicked: Part Two.

Wicked, il nuovo teaser

Il nuovo teaser di Wicked vede Fiyero intento a mostrare la sua personalità affascinante e vanagloriosa, capasce di ammaliare Glinda e gli altri studenti della Shiz University, mentre un'indifferente Elphaba alza gli occhi al cielo. Il ragazzo ha la fama del playboy, ma Elphaba riesce a vedere oltre la sua facciata. E lascia intendere che, dietro quel bel volto, ci sia in realtà un bel po' di sostanza.

Fatta eccezione per Elpaha e Glinda, nessuno è più importante di Fiyero nella storia di Wicked. Parte integrante dei viaggi che Elphaba e Glinda intraprendono, complica ulteriormente la loro relazione e si lega agli eventi del Mago di Oz. Non solo: interpreta anche molte delle migliori canzoni del musical, da Dancing Through Life a As Long as You're Mine.

Il fatto che gli sia stato dedicato un intero teaser, segna un punto di svolta nel marketing dell'attesissimo film. Fino ad ora, tutti i video e tutte le promo erano state incentrate sui personaggi interpretati da Erivo e Grande. Tuttavia, Bailey è importante quanto loro per la buona riuscita di un adattamento cinematografico preceduto da aspettative altissime. Sebbene il trailer duri solo trenta secondi, Bailey canalizza efficacemente la personalità di Fiyero nel primo atto del musical, dimostrandosi perfetto per il ruolo. Questo, nonostante il filmato non mostri alcuna anteprima delle parti cantate.