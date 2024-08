Kaos, cast della serie con Jeff Goldblum in uscita oggi su Netflix

7/12 ©Getty

Misia Butler interpreta il personaggio di Ceneo. L’attore è noto per aver recitato ne La scuola del bene e del male (2022), Kiss Me First (2018) e The Bastard Son & The Devil Himself (2022). Butler è un uomo trans e si identifica come queer. “Kaos è una versione modernizzata di un sacco di diversi miti greci. Umani che si ritrovano a riunirsi e ad affrontare le loro connessioni reciproche e il significato cosmico che assumono mentre cercano di sopravvivere nei mondi degli spietati e arroganti dei greci”, spiega Butler al magazine Attitude