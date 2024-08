Kaos, il trailer della nuova serie TV con Jeff Goldblum

Jeff Goldblum è Zeus in Kaos, la nuova serie TV in arrivo a breve su Netflix. Il trailer ha mostrato immagini inedite del lavoro creato da Charlie Covel . Nel cast anche Janet McTeer e David Thewlis.

Grande attesa per la nuova produzione con protagonista Jeff Goldbum , tra i suoi riconoscimenti la statuetta come Miglior attore ai Saturn Awards per il ruolo di Seth Brundle nel film La mosca di David Cronenberg.

Al fianco del protagonista Janet McTeer nelle vesti di Era, David Thewlis per il ruolo di Ade, Rakie Ayola per quello di Persefone e Cliff Curtis per Poseidone. Troviamo poi Stephen Dillane come Prometeo, Aurora Perrineau come Riddy e Killian Scott come Orfeo, spazio a Nabhaan Rizwan nel ruolo di Dionisio e a Misia Butler in quello di Ceneo.

Completano il cast Stanley Townsend per Minosse, Leila Farzad per Ari, Billie Piper per Cassandra, Demi Mazar per Medusa e infine Suzy Eddie Izzard per Lacey.