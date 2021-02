"Genius: Aretha", il trailer della serie sull’icona del soul

Ecco le immagini nel video che presenta il terzo capitolo della serie antologica Genius di National Geographic. La terza stagione, in arrivo a marzo, è dedicata alla mitica cantante Aretha Franklin

Il trailer della terza stagione della serie antologica di National Geographic dedicata ai geni del Novecento che hanno avuto un forte impatto sulla cultura è stato svelato. Genius: Aretha, il capitolo che racconterà la storia della mitica cantante soul diventata vera e propria icona di quel genere musicale, ha finalmente le prime immagini da offrirci. Con protagonista una Cynthia Erivo in stato di grazia, Genius: Aretha debutterà su National Geographic domenica 21 marzo.

Aretha Franklin è la Queen of Soul, la Regina indiscussa di quel genere musicale che mette a titolo l’anima (soul in inglese significa anima, appunto) ed è colei la cui voce sembra un dono celestiale, molto vicino a quell’anima insomma. O, rimanendo in tema blues & Co., qualcosa di così sovrannaturale e incredibile da far pensare a un patto con il diavolo. Come la tradizione popolare vorrebbe Robert Johnson al crocicchio a vendere l’anima al demonio per suonare la chitarra in maniera umanamente inspiegabile, ascoltando l’ugola d’oro di Aretha Franklin si potrebbe pensare allo stesso scambio. Anche se la tesi che la regina del soul abbia venduto la sua “soul” per diventare tale forse non reggerebbe… Scherzi a parte, il trailer di Genius: Aretha ha già in nuce tutto ciò per cui la pelle d’oca sarà assicurata durante la visione dell’attesissima terza stagione della serie vincitrice dell’Emmy.

"Genius: Aretha", storia di una vita eccezionale

approfondimento Respect: il teaser trailer del film su Aretha Franklin Il trailer anticipa uno sguardo del racconto non solo della vita e della carriera di Aretha Franklin ma anche dei tempi in cui questa diva ha vissuto. Dagli esordi come cantante al periodo in cui ha dato anima e corpo come attivista per i diritti civili fino ad arrivare alla consacrazione come icona della musica, la serie ripercorrerà l’intera carriera professionale della cantante, senza tralasciare la sua storia personale (indissolubilmente legata al personaggio della Franklin).



Cynthia Erivo nei panni di Aretha Franklin

approfondimento The Outsider, Cynthia Erivo è Holly Gibney FOTO A vestire i panni della Regina del Soul sarà Cynthia Erivo, l’acclamata attrice, cantante e compositrice britannica.

Come attrice di teatro, ha vinto un Tony Award, un Drama Desk Award, un Outer Critics Circle Award e un Premio Emmy. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2018, nelle due pellicole 7 sconosciuti a El Royale e Widows - Eredità criminale. Nel 2019 il suo ruolo di Harriet Tubman nel film Harriet è stato enormemente apprezzato da critica e pubblico. Per quella interpretazione, l’attrice ha ricevuto una doppia candidatura ai Golden Globe e al Premio Oscar (rispettivamente nella sezione miglior attrice protagonista e migliore canzone per il singolo Stand Up).

Cynthia Erivo canterà tutte le canzoni di Aretha

approfondimento Aretha Franklin riceverà il Premio Pulitzer postumo Non solo vestire i panni: in questo caso Cynthia Erivo "vestirà anche l’ugola", interpretando lei stessa tutti i brani di Genius: Aretha. In primo piano nel trailer si vede (e soprattutto si sente) la performance della Erivo che interpreta Chain of Fools. Impossibile resistere alla pelle d’oca, provare per credere. L’attrice e cantante potrà sfoggiare la sua duplice anima artistica interpretando Never Loved a Man (The Way That I Love You), Don’t Play That Song, Save Me e tutti i successi che hanno reso Aretha un mito.



La struttura di "Genius: Aretha"

approfondimento Aretha Franklin, venduti all'asta gli abiti dei suoi spettacoli Genius: Aretha è uno speciale evento televisivo che si svolgerà in quattro notti. Questa terza stagione della serie antologica Genius è composta da otto episodi. Ogni notte, gli spettatori potranno gustarsi due nuovi episodi, in onda per la prima volta su National Geographic e disponibili per lo streaming su Hulu il giorno successivo.



Il cast di Genius: Aretha approfondimento Aretha Franklin, la Regina del Soul Oltre a Cynthia Erivo, il cast include Courtney B. Vance, Malcolm Barrett (Timeless), David Cross (Arrested Development), Patrice Covington (The Color Purple), Marque Richardson (Dear White People) e Kimberly Hébert Gregory (Vice Presidi). Produttrice esecutiva e showrunner è Suzan-Lori Parks, la sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice (prima donna afroamericana a vincere nel 2002 del Premio Pulitzer per il miglior dramma per Topdog/Underdog) a cui si deve anche la sceneggiatura del film The United States vs. Billie Holiday diretto da Lee Daniels (in arrivo su Hulu alla fine di febbraio). Brian Grazer e Ron Howard sono gli altri produttori esecutivi. L’attesissimo debutto di Genius: Aretha su National Geographic è previsto per domenica 21 marzo.

I nuovi episodi andranno in onda a seguire, ogni notte fino a mercoledì 24 marzo (disponibili in streaming l’indomani su Hulu).