Wicked, pubblicato il nuovo poster del film con Ariana Grande

Spettacolo

Olimpiadi 2024, i look dei vip a Parigi per le gare. FOTO

I Giochi Olimpici, al pari delle sfilate e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, stanno attirando nella capitale francese un gran numero di volti noti pronti ad affollare le tribune e a mescolarsi al pubblico per supportare gli atleti che rappresentano il proprio Paese e non solo. Ecco le foto più belle dei tifosi celebri, molti dei quali hanno scelto look a tema per l'occasione A cura di Vittoria Romagnuolo

Dopo essere stata una delle più osservate per la sua performance strepitosa alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024, Lady Gaga continua a catalizzare l'attenzione mediatica per la sua presenza a Parigi alle gare. La popstar e attrice è apparsa alla Defense Arena con Michael Polanski, con cui fa coppia dal 2020, presentandolo al Primo Ministro francese Gabriel Attal (in foto, a sinistra) come “il suo fidanzato”. La domanda ora è: a quando le nozze?

Felpa sportiva con la scritta che fa riferimento al suo Paese, gli States, e stivali in vinile con tacco maxi e plateau esagerato. Lady Gaga sa come farsi notare tra la folla ma è lei, questa volta, a notare un'altra superstar della musica, anche attrice come lei: Ariana Grande. Ecco l'abbraccio tra le due celebrità fuori la Bercy Arena