Avatar 3, Michelle Yeoh non sarà nel cast del film

Il viaggio di Michelle Yeoh su Pandora inizierà più tardi del previsto. Durante la convention Disney D23, il regista di Avatar, James Cameron, ha svelato a Entertainment Weekly che l’attrice non apparirà nelle vesti della scienziata Karina Mogue nel terzo episodio della saga, Avatar: Fire and Ash. “Michelle Yeoh non sarà nel 3. È nel 4 e nel 5”, ha detto il cineasta. “Quindi la cosa è stata riportata un po’ male”. Nel 2021 il produttore Jon Landau, che è scomparso il 5 luglio all’età di 63 anni, aveva pubblicato una foto di Yeoh sul set di Avatar 3, suggerendo che l’attrice sarebbe apparsa nel film. “Arriverà preso per fare la sua parte, che è un personaggio interessante e divertente”, ha spiegato Cameron. “Voglio dire, stiamo andando troppo avanti adesso. Tutta questa faccenda è stata pianificata da anni e anni. Le sceneggiature sono state tutte scritte anni fa, fino alla fine del quinto film. Quindi abbiamo lavorato su parti del quarto anche mentre andavamo avanti, soprattutto perché abbiamo questo cast giovane. Abbiamo dovuto girare tutto mentre erano ancora giovani”. Inoltre, “amiamo Michelle. È sempre stata una star del cinema, ma è sbocciata in un grande, grande fenomeno. Non vedo l’ora di lavorarci”.