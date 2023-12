Avatar 3, James Cameron conferma il ritorno di Kate Winslet

James Cameron ha confermato che, presto, tornerà a lavorare con Kate Winslet. L'occasione? Avatar 3, il terzo capitolo della saga da 5 miliardi di dollari atteso al cinema per le vacanze di Natale del 2025. E, più precisamente, per il 19 dicembre.

Le parole di James Cameron a People

Intervistato da People, James Cameron si è detto sulla buona strada per il terzo capitolo della sua fortunata saga. "I nostri personaggi faranno tutti un grande salto temporale", ha anticipato. Per poi parlare anche del quarto capitolo, previsto per il 2029: "Ci prendiamo una pausa di sei anni, prima di tornare. Avatar 4 non è stato ancora girato: lo faremo dopo l'uscita di Avatar 3". La produzione del terzo film, peraltro, si sta rivelando meno complessa del previsto. O meglio, meno complessa del capitolo due, che è stato colpito dalla pandemia e dai continui stop alle riprese. Avatar 2 ha incassato la cifra colossale di 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ma non ha spodestato il trono di Avatar, che resta il film con il maggior incasso di tutti i tempi coi suoi 2,9 miliardi di dollari. Cosa aspettarsi ora dal terzo film? Innanzitutto, il ritorno di Kate Winslet. Che tornerà a vestire i panni di Ronal e che, per l'occasione, ha preso lezioni da una coppia di sciamani per apprendere le tecniche che mosterà nel film. "Quando la vedrete fare quel rituale di purificazione per cercare di far rivivere Kitty, sappiate che è tutto basato su pratiche reali", ha specificato James Cameron.