Avatar - La via dell'acqua ha superato Titanic fuori dagli Usa

Gli incassi di Avatar - La via dell’acqua

Avatar 2 ha superato anche gli incassi di Avengers Infinity War

I quasi 1.600 miliardi di dollari di incasso del film hanno stupito i tanti che pensavano che il cinema fosse stato soppiantato dalle piattaforme di streaming e che non ci sarebbero mai più stati incassi di questa portata. Invece James Cameron stupisce ancora e si piazza davanti a Titanic, che non è più il suo secondo film di maggior successo, avendo incassato complessivamente 1.535 miliardi del film del 1997. Ora, Avatar – La via dell’acqua non è ancora il film coi maggiori incassi di sempre all’estero ma si piazza al terzo posto, mettendosi in coda a pellicole del calibro del primo capitolo di Avatar e di Avengers: Endgame, rispettivamente con 2 miliardi 138 milioni e 1 miliardo 941 milioni. Difficilmente James Cameron riuscirà a conquistare un ulteriore gradino del podio con Avatar - La via dell’acqua ma il risultato ottenuto è comunque di tutto rispetto per il regista, anche se corre il rischio di perdere anche la terza posizione, proprio in favore di Titanic. Infatti, la pellicola del 1997 verrà nuovamente proiettata nelle sale di tutto il mondo in versione rimasterizzata dal prossimo 9 febbraio.