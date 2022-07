È Kate Winslet la protagonista della miniserie HBO "The Palace"

L'attrice di Titanic sarà attrice e produttrice esecutiva dello show scritto da Will Tracy e diretto da Stephen Frears Condividi

Prosegue la collaborazione tra Kate Winslet e HBO. L'attrice 46enne sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di The Palace, la sua quarta miniserie per il canale statunitense. La serie racconta le vicende che accadono nel corso di un anno tra le mura del palazzo di un regime autoritario che sta iniziando a disgregarsi. Il creatore di The Palace è Will Tracy mentre il regista è il candidato a due Oscar Spephen Frears.

le dichiarazioni di francesca orsi approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv La vice presidente di HBO Programming, Francesca Orsi, ha espresso in un comunicato il suo entusiasmo. "Siamo onorati di lavorare con questo gruppo di filmmaker di incredibile talento in The Palace. Il pensiero che Kate Winslet e Stephen Frears, due dei più luminosi astri del nostro settore (che - incredibilmente - non hanno mai collaborato prima d'ora) stiano unendo le forze per dare vita alle sceneggiature straordinariamente originali, preveggenti e abbaglianti di Will Tracy per HBO è un sogno che diventa realtà per noi".

gli autori di the palace approfondimento We own this city, la miniserie in onda su Sky Tra i produttori esecutivi della nuova miniserie, oltre a Winslet, Frears e Tracy, c'è Frank Rich (Successione, Veep). Gli autori includono Seth Reiss (Late Night with Seth Meyers), Juli Weiner (Last Week Tonight with John Oliver), Jen Spyra (The Late Show with Stephen Colbert), Gary Shteyngart (Succession) e Sarah DeLappe (Bodies Bodies Bodies).

chi è kate winslet approfondimento Titanic, versione restaurata del film in 3D e 4K al cinema nel 2023 L'attrice britannica Kate Winslet a vent'anni ottiene la prima candidatura all'Oscar per la sua interpretazione in Ragione e Sentimento e soli due anni dopo raggiunge il boom di popolarità con il ruolo di Rose in Titanic. Tra i film in cui ha recitato ci sono Se mi lasci ti cancello, Neverland e Steve Jobs. L'attrice ha ricevuto sette candidature agli Oscar, aggiudicandosi il riconoscimento come miglior attrice per il suo ruolo in The Reader. I precedenti lavori di Kate Winslet per HBO sono Omicidio e Easttown e Mildred Pierce, che le hanno consentito di vincere due Emmy e Trust (film in via di sviluppo). La prossima avventura che l'aspetterà sarà quindi The Palace. Non sono ancora stati forniti i dettagli per il personaggio che interpreterà né è chiaro quando la produzione potrebbe iniziare, ma una cosa è certa: sarà lei la protagonista.