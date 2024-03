Netflix ha rinnovato la serie tv Avatar – La leggenda di Aang per altre due stagioni . Gli otto episodi della prima stagione, che hanno esordito il 22 febbraio sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), hanno collezionato milioni di visualizzazioni. Dato l’immediato e grande successo, l’adattamento live-action dell’omonima serie animata andata in onda dal 2005 al 2008 su Nickelodeon terminerà con la terza stagione.

LA TRAMA

La serie tv è ambientata in un mondo diviso in quattro nazioni, rispettivamente le Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell’Aria, che un tempo vivevano in armonia con l’Avatar, il padrone di tutti e quattro gli elementi che manteneva la pace tra loro. Quando la Nazione del Fuoco, intenzionata a conquistare il mondo, attacca e distrugge i Nomadi dell’Aria, tutto cambia. Il mondo sembra aver perso la speranza finché un giovane dominatore dell’aria, Aang (interpretato da Gordon Cormier), si risveglia per assumere il ruolo di Avatar. Insieme ai nuovi amici Sokka (interpretato da Ian Ousley) e Katara (interpretata da Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell’Acqua del Sud, Aang intraprende una missione per salvare il mondo e per combattere il Signore del Fuoco Osai (interpretato da Daniel Dae Kim). Nel frattempo, il Principe Zuko (interpretato da Dallas Liu), esiliato dalla Nazione del Fuoco e determinato a riconquistare l’onore perduto, vuole catturare lui e i suoi amici. Nel cast c’è anche Paul Sun-Hyung Lee.