Cinema: addio a Jon Landau, produttore di 'Titanic' e 'Avatar'

Morto Jon Landau, produttore premio Oscar che ha lavorato a stretto contatto con il regista James Cameron su due tra i piu' grandi successi cinematografici di tutti i tempi, "Titanic" e "Avatar". Aveva 63 anni. Lo ha annunciato Alan Bergman, co-presidente della Disney Entertainment, in un comunicato diffuso dai media Usa. La collaborazione di Landau con Cameron aveva portato a tre nomination agli Oscar e alla vittoria come miglior film per "Titanic" del 1997.