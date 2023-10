Avatar: The Last Airbender, le prime foto della serie live-action

1/9 Netflix

La serie live-action Avatar: Last Airbender non ha attualmente una data d'uscita, sebbene sia con ogni probabilità attesa per il 2024. La prima stagione sarà composta da otto episodi e, come la versione animata, seguirà le prodezze di Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, deciso a portare la pace in un mondo decimato dalla guerra scatenata dalla Nazione del Fuoco. Netflix, martedì 17 ottobre, ha diffuso le immagini dei primi personaggi (nella foto Daniel Dae Kim nei panni del Signore del Fuoco Ozai)

