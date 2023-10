Gargoyles - Il risveglio degli eroi, in arrivo una serie live action

Al centro della narrazione un gruppo di gargolle , creature mitologiche che si trasformano in pietra alla luce del sole e vivono la loro vita durante le ore notturne. Dopo un sonno durato un millennio, si risvegliano nel mondo contemporaneo , precisamente a New York City. E, dopo una serie di avventure, decidono di impiegare i loro poteri per combattere il crimine e proteggere la città.

A quasi trent'anni di distanza dalla sua messa in onda, la serie animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi sta per tornare. Questa volta, in forma di live action.

I live action in fase di sviluppo

Non è certo Gargoyles - Il risveglio degli eroi l'unico live action in fase di sviluppo. Nel marzo del 2024 arriverà in sala Snow White, per la regia di Marc Webb, con Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva. Nel 2024 è atteso anche Mufasa: the Lion King, prequel di The Lion King, diretto da Barry Jenkins. Arriverà invece sul piccolo schermo il live action di Lilo & Stich, che vedrà il ritorno della voce originale di Stitch (Chris Sanders), mentre Lilo sarà interpretato da Maia Kealoha. Annunciati (e attesissimi) sono poi il live action di Hercules, per la regia di Guy Ritchie, e di Oceania, atteso per l'estate 2025.