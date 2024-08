Avatar: Fire & Ash, svelate le prime immagini del terzo capitolo

Durante l'attesissimo evento D23, Disney ha finalmente svelato il titolo ufficiale di Avatar 3: Avatar: Fire & Ash (in italiano, Fuoco e Cenere). L’annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan, alimentando l’entusiasmo per il prossimo capitolo della saga diretta da James Cameron. Oltre al titolo, l’evento ha offerto un primo sguardo alle immagini ufficiali del film, che promettono di portare gli spettatori in un viaggio ancora più spettacolare attraverso i paesaggi mozzafiato di Pandora.

Le quattro immagini rivelate durante la presentazione offrono una visione intrigante di ciò che ci aspetta in Avatar: Fire & Ash. Una delle foto mostra una maestosa medusa gigante che attraversa i cieli di Pandora, mentre un’altra immortala Neytiri in volo nella notte, accompagnata da misteriose creature alate. Particolarmente affascinante è il primo sguardo al Popolo delle Ceneri, una nuova e oscura tribù di Na'vi destinata a giocare un ruolo da antagonista. Infine, l'ultima immagine ci riporta al logo ufficiale del film, sigillando così la nuova identità visiva di questo terzo capitolo.

Nuovi Personaggi e Ritorni: Un Cast da Oscar per un Capitolo Epico

In Avatar: Fire & Ash, il pubblico farà la conoscenza di Varang, leader del Popolo delle Ceneri, interpretata dalla star di Game of Thrones, Oona Chaplin. Questa tribù, descritta da James Cameron come "il primo gruppo di Na'vi malvagi", rappresenta una novità assoluta nell’universo di Pandora, contrapposta agli acquatici Metkayina del secondo film. Ma non è tutto: il film vedrà anche l’ingresso di Karina Mogue, una dottoressa umana interpretata dalla premio Oscar Michelle Yeoh, destinata a tornare nei successivi capitoli della saga. Infine, ci saranno anche i ritorni di Laz Alonso e Wes Studi, nei panni dei guerrieri Na'vi Tsu'tey ed Eytukan. L'uscita di Avatar: Fire & Ash è prevista per il 18 dicembre 2025, e l'attesa non potrebbe essere più alta.