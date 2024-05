Blade Runner 2099, Michelle Yeoh tra i protagonisti della serie

L’attrice premio Oscar (ha vinto l'Academy Award per l'interpretazione di Evelyn Quan Wang nella pellicola "Everything Everywhere All at Once") sarà la protagonista della serie sequel, attesa su Amazon Prime. Questo seguito sarà collegato sia al film originale "Blade Runner" (1982) che al film successivo, "Blade Runner 2049" (2017). I dettagli precisi della trama sono mantenuti segreti, ma fonti hanno rivelato a Variety che Yeoh interpreterà un personaggio chiamato Olwen, un replicante che sta per morire

Sarà Michelle Yeoh la protagonista di Blade Runner 2099, la serie televisiva ordinata da Amazon a settembre 2022.

L’attrice premio Oscar (ha vinto la statuetta degli Academy per l'interpretazione di Evelyn Quan Wang nella pellicola Everything Everywhere All at Once) sarà la protagonista della serie sequel del film del 2017 diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, intitolato Blade Runner 2049.

La serie è attesa su Amazon Prime (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questo seguito sarà collegato sia al film originale Blade Runner (uscito nel 1982, per la regia di Ridley Scott) che al film successivo, Blade Runner 2049 (uscito nel 2017, come abbiamo detto prima).

I dettagli precisi della trama sono mantenuti segreti, ma fonti di Variety rivelano che Yeoh interpreterà un personaggio chiamato Olwen, descritto come un replicante che sta per morire.

È stato proprio il magazine online americano Variety ad apprendere (e a svelare) che la produzione della serie Blade Runner 2099 ha appena scelto Michelle Yeoh per un ruolo da protagonista.

Amazon non ha voluto commentare i dettagli specifici relativi al personaggio che interpreterà l’attrice, come fa sapere Variety.