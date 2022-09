Blade Runner 2099, Amazon annuncia la serie sequel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Amazon Prime Video ha appena annunciato Blade Runner 2099, la serie televisiva che farà da sequel al film uscito nel 2017 Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve. Questo nuovo progetto sarà ambientato mezzo secolo dopo, in quel 2099 messo a titolo appunto. Il mitico regista del primo film della saga, il grande Ridley Scott, parteciperà al progetto in veste di produttore esecutivo, mentre la showrunner sarà Silka Luisa.



La notizia è stata diffusa dal magazine statunitense Variety, che ha appreso per primo che Blade Runner 2099 è attualmente in cantiere in casa Amazon.

Variety parla di una “serie limitata live-action” e informa che il progetto entrerà in fase di sviluppo sullo streamer a partire dal prossimo febbraio. Ma aggiunge che “Ridley Scott ha rivelato per la prima volta che lo spettacolo era in lavorazione già dal novembre 2021”, scrive Joe Otterson su Variety.



I dettagli della trama sono ancora top secret, ma il titolo indica che lo spettacolo si svolgerà cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il sequel del 2017 dell'originale Blade Runner.