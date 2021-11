Blade Runner: Black Lotus, il trailer della serie anime

Il numero di visualizzazioni e il contenuto dei commenti al trailer di “Blade Runner: Black Lotus” danno un'idea dell'entusiasmo dei fan per il nuovo prodotto collegato all'universo di “Blade Runner”. La nuova serie anime, articolata in tredici episodi”, sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, piattaforma conosciuta per la diffusione di anime.

L.A. 2032: la storia tra i due film

L'universo di “Blade Runner”, inesauribile fonte di ispirazione per prodotti di fiction di varia natura, torna ad affascinare le generazioni di fan sedotti dalle ambientazioni futuristiche e cyberpunk di Philip K. Dick, sotto forma di serie animata. “Blade Runner: Black Lotus” è il nuovo show che punta a catturare l'attenzione degli appassionati recenti oltre a quelli della prima ora, entrambi incuriositi da questo nuovo sviluppo della storia principale, uno spin-off che prende vita nel lasso di tempo che intercorre tra i fatti del primo e del secondo capitolo cinematografico della storia con i noti replicanti - il riferimento è a “Blade Runner” di Ridley Scott del 1982 e a “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve del 2017. Ambientato nel 2032, “Blade Runner: Black Lotus” avrà una protagonista femminile, presente nel minuto, circa, di immagini che compongono il trailer rilasciato online da Adult Swimm. Gli altri personaggi del plot saranno familiari all'universo di “Blade Runner”, immediatamente riconoscibile per chi vanta approcci precedenti con la storia dalle luci al neon, i combattimenti tra i personaggi e la tecnologia estrema che caratterizza le ambientazioni. Una donna si risveglia a Los Angeles senza memoria del suo passato: la replicante Elle, creata con abilità mortali e propositi che appaiono sconosciuti, andrà alla ricerca dei suoi creatori e della sua identità. Altri personaggi della oscura vicenda, Joseph, capo di un negozio di pezzi di ricambio di Los Angeles, Alani Davis, membro della polizia della città, Niander Wallace Sr, fondatore della Wallace Corporation e Niander Wallace Jr, un valido scienziato che lavora per la corporation di suo padre. Non mancheranno i Blade Runners letali, giornalisti, politici e tutti i personaggi che popolano una città degli angeli del futuro, ambigua, violenta e misteriosa.



Il team stellare di produttori

Registi dei tredici episodi della serie, il team composto da Kenji Kamiyama, che vanta nel suo curriculum un illustre precedente di genere quale “Ghost in the Shell”, anime sci-fi del 1995, e Shinji Aramaki, che ha diretto “Appleseed”, film d'animazione del 2004 sempre appartente al genere action e sci-fi. Produttori della serie, Alcon Entertainment e Sola Digital Arts; Shinichiro Watanabe per la produzione creativa. La soundtrack è opera della cantautrice Alessia Cara che ha realizzato anche il brano originale di apertura “Feel You Now”.