Blade Runner, Ridley Scott rivela che è in fieri una serie live-action

Ridley Scott ha rivelato che è in lavorazione una serie televisiva live-action dedicata a Blade Runner, creando una standing ovation tale nei fan del cult di fantascienza che è possibile sentirne la ventata levatasi in queste ore. Ecco spiegato il forte vento di oggi del Nord Italia... Scherziamo, chiaramente (o forse no).



Il regista che nel 1982 diresse il film cult con Harrison Ford protagonista nei panni di Rick Deckard ha recentemente rivelato durante un'intervista rilasciata alla BBC che bolle in pentola uno show con attori in carne e ossa (è bene specificarlo, dato che una serie di Blade Runner animata è già uscita quest’anno, come vedremo di seguito).



La pre-produzione sarebbe già partita, con tanto di sceneggiatura del primo episodio già messa nero su bianco.



“Abbiamo già scritto l’episodio pilota della serie TV su Blade Runner”, ha dichiarato Scott ai microfoni della rete televisiva britannica.



“Abbiamo presentato il programma di sviluppo per le prime dieci ore”, ha aggiunto.



Secondo il regista, anche la serie televisiva di Alien ha avuto lo stesso trattamento, quindi è probabile che i due show abbiano formato di durata simile, coprendo in totale una decina di ore per la prima stagione annunciata.



Mentre la serie a tema Alien è stata presentato già nel dicembre 2020, questa è la prima volta che il regista menziona la serie live-action di Blade Runner.



Gli show del franchise Blade Runner

approfondimento Blade Runner: Black Lotus, il trailer della serie anime È bene specificare che questa serie dedicata a Blade Runner sarà live-action poiché quest'anno una serie animata l'abbiamo già avuta.

Parliamo di Blade Runner: Black Lotus, la serie TV di animazione di genere anime che ha fatto il proprio debutto il 14 novembre 2021. Si tratta di una serie nippo-statunitense, diretta da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama e nata dalla co-produzione tra Crunchyroll e Adult Swim, in partnership con Alcon Television Group.



Nel 2017 è uscito invece Blade Runner 2049, il sequel del film cult diretto da Ridley Scott nel 1982.



Dopo svariati tentativi che si sono susseguiti senza successo nel corso degli anni per dare un seguito alla pellicola di fantascienza liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?) di Philip K. Dick, nel 2017 è stato Denis Villeneuve a riuscire nell’impresa.



Il regista che recentemente ha firmato anche un altro capolavoro del genere sci-fi incorniciato dal grande schermo, ossia Dune, quattro anni fa firmò il sequel di Blade Runner, prodotto da Ridley Scott stesso e interpretato da Ryan Gosling e Harrison Ford, quest'ultimo nuovamente nei panni di Rick Deckard.