"Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata... Non solo la sua vita: la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo: 'Da dove vengo?' 'Dove vado?' 'Quanto mi resta ancora?' Non ho potuto far altro che restare lì e guardarlo morire". La morte di Roy e il suo ultimo gesto di solidarietà nei suoi confronti conferma a Deckard la vicinanza tra lui e i replicanti