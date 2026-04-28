Ariana Grande annuncia il nuovo album Petal: ecco la data di uscita

La cantante ha reso noto titolo e data di pubblicazione del suo ottavo disco in studio, un nuovo capitolo discografico che la vede impegnata anche come executive producer e co-autrice insieme a Ilya. L'opera sarà disponibile dal 31 luglio 2026, pubblicato da Republic Records
Ariana Grande annuncia Petal, un nuovo album la cui data di uscita è fissata al 31 luglio 2026.
La cantante ha ufficializzato titolo e data di pubblicazione del suo ottavo disco in studio, segnando così un nuovo capitolo discografico della sua carriera. In questo progetto l’artista è coinvolta anche nel ruolo di executive producer e co-autrice insieme a Ilya, a conferma di un controllo creativo sempre più diretto sulle fasi di scrittura e produzione del lavoro.
Il disco sarà disponibile dalla fine del mese di luglio attraverso Republic Records, con distribuzione globale.
L’annuncio, pubblicato poche ore fa attraverso un post sul profilo Instagram di Ariana Grande (potete guardare il contenuto in questione in fondo a questo articolo), arriva dopo un periodo prolungato di anticipazioni condivise direttamente dalla stessa artista. Nei mesi precedenti, infatti, aveva già diffuso immagini provenienti dalle sessioni in studio e lasciato intendere l’arrivo di nuova musica, alimentando l’attesa del pubblico.
Nello stesso periodo aveva inoltre comunicato l’avvio di un tour estivo previsto per giugno, che si inserisce in questa nuova fase artistica.
La definizione del progetto secondo Ariana Grande
Nel presentare il lavoro, Ariana Grande ha descritto il disco con le seguenti parole: “Qualcosa che è pieno di vita e che cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile”.
L’immagine utilizzata dall’artista (che vi mostriamo in fondo a questo articolo) restituisce un’idea di album concepito come percorso di trasformazione, in cui elementi di fragilità e resistenza diventano terreno di crescita e rinnovamento.
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Ilya e il lavoro di produzione
Tra le figure centrali del progetto figura Ilya, il cui nome completo è Ilya Salmanzadeh, produttore svedese-iraniano che ha collaborato a lungo con Max Martin. Il suo contributo a Petal si inserisce in una collaborazione già consolidata con Ariana Grande, avendo lavorato in modo esteso anche all’album del 2024 Eternal Sunshine, di cui ha co-prodotto e co-scritto gran parte dei brani.
Nel corso della sua carriera, Ilya ha inoltre firmato produzioni e co-scritture per artisti come Taylor Swift e Sam Smith, consolidando un ruolo di primo piano nel panorama pop internazionale.
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Il contesto creativo tra album, cinema e tour
Il nuovo progetto discografico arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Ariana Grande, segnato da tre anni di attività legate al film Wicked e al suo sequel, oltre al lavoro su Eternal Sunshine e sulla sua edizione deluxe del 2025.
Il tour annunciato dalla cantante era inizialmente collegato proprio a Eternal Sunshine, ma la nuova uscita discografica lascia intendere che anche Petal avrà un ruolo rilevante nella struttura delle esibizioni dal vivo. In parallelo, Ariana Grande ha lasciato intendere che questo tour potrebbe rappresentare un passaggio significativo della sua carriera concertistica.
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Le parole sul futuro e sulla scelta del tour
In un’intervista rilasciata lo scorso anno nel podcast di Amy Poehler Good Hang, Ariana Grande ha riflettuto sul proprio percorso artistico dichiarando: “Gli ultimi 10 o 15 anni saranno molto diversi da quelli che stanno arrivando. Non voglio fare affermazioni definitive. So però che sono molto felice di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non accadere di nuovo per moltissimo tempo. Darò tutto me stessa e sarà qualcosa di bellissimo. È per questo che lo sto facendo: è come se fosse un’ultima grande celebrazione”.
Un’affermazione che sottolinea la natura particolarmente significativa attribuita dall’artista a questa fase della sua carriera, tra nuovi progetti discografici e una riorganizzazione del proprio impegno nei live.
Di seguito il post di Ariana Grande diffuso poco fa su Instagram.
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La cantante, attrice e imprenditrice, nata il 26 giugno 1993, è una delle più grandi interpreti pop della sua generazione. Vincitrice di due Grammy e di decine di altri premi, ha venduto più di 90 milioni di dischi, ha lavorato per il cinema e la televisione e ha lanciato una sua linea di cosmetici. Negli anni si è esposta molto sul tema della salute mentale, raccontando di aver sofferto di ansia e disturbo post-traumatico da stress dopo l’attentato avvenuto a Manchester alla fine di un suo concerto