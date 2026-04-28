Ariana Grande annuncia il nuovo album Petal: ecco la data di uscita

La cantante ha reso noto titolo e data di pubblicazione del suo ottavo disco in studio, un nuovo capitolo discografico che la vede impegnata anche come executive producer e co-autrice insieme a Ilya. L'opera sarà disponibile dal 31 luglio 2026, pubblicato da Republic Records

Ariana Grande annuncia Petal, un nuovo album la cui data di uscita è fissata al 31 luglio 2026. La cantante ha ufficializzato titolo e data di pubblicazione del suo ottavo disco in studio, segnando così un nuovo capitolo discografico della sua carriera. In questo progetto l’artista è coinvolta anche nel ruolo di executive producer e co-autrice insieme a Ilya, a conferma di un controllo creativo sempre più diretto sulle fasi di scrittura e produzione del lavoro. Il disco sarà disponibile dalla fine del mese di luglio attraverso Republic Records, con distribuzione globale. L’annuncio, pubblicato poche ore fa attraverso un post sul profilo Instagram di Ariana Grande (potete guardare il contenuto in questione in fondo a questo articolo), arriva dopo un periodo prolungato di anticipazioni condivise direttamente dalla stessa artista. Nei mesi precedenti, infatti, aveva già diffuso immagini provenienti dalle sessioni in studio e lasciato intendere l’arrivo di nuova musica, alimentando l’attesa del pubblico. Nello stesso periodo aveva inoltre comunicato l’avvio di un tour estivo previsto per giugno, che si inserisce in questa nuova fase artistica.

La definizione del progetto secondo Ariana Grande Nel presentare il lavoro, Ariana Grande ha descritto il disco con le seguenti parole: “Qualcosa che è pieno di vita e che cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile”. L’immagine utilizzata dall’artista (che vi mostriamo in fondo a questo articolo) restituisce un’idea di album concepito come percorso di trasformazione, in cui elementi di fragilità e resistenza diventano terreno di crescita e rinnovamento. Approfondimento Wicked, Ariana Grande la lettera per i fan per celebrare Wicked

Ilya e il lavoro di produzione Tra le figure centrali del progetto figura Ilya, il cui nome completo è Ilya Salmanzadeh, produttore svedese-iraniano che ha collaborato a lungo con Max Martin. Il suo contributo a Petal si inserisce in una collaborazione già consolidata con Ariana Grande, avendo lavorato in modo esteso anche all’album del 2024 Eternal Sunshine, di cui ha co-prodotto e co-scritto gran parte dei brani. Nel corso della sua carriera, Ilya ha inoltre firmato produzioni e co-scritture per artisti come Taylor Swift e Sam Smith, consolidando un ruolo di primo piano nel panorama pop internazionale. Approfondimento Wicked: Parte due, Ariana Grande positiva al Covid dopo il Press Tour

Il contesto creativo tra album, cinema e tour Il nuovo progetto discografico arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Ariana Grande, segnato da tre anni di attività legate al film Wicked e al suo sequel, oltre al lavoro su Eternal Sunshine e sulla sua edizione deluxe del 2025. Il tour annunciato dalla cantante era inizialmente collegato proprio a Eternal Sunshine, ma la nuova uscita discografica lascia intendere che anche Petal avrà un ruolo rilevante nella struttura delle esibizioni dal vivo. In parallelo, Ariana Grande ha lasciato intendere che questo tour potrebbe rappresentare un passaggio significativo della sua carriera concertistica. Approfondimento Ariana Grande in pausa dai tour dopo Wicked