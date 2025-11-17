Ariana Grande, condannato l'uomo che l'ha aggredita

L'uomo che ha aggredito Ariana Grande alla première di Wicked: For Good a Singapore, la scorsa settimana, è stato condannato a nove giorni di carcere.

La condanna

BBC News ha riferito che Johnson Wen è stato riconosciuto colpevole di disturbo della quiete pubblica in un tribunale di Singapore.

Come mostrato in un video, subito diventato virale, il ventiseienne australiano ha scavalcato una barriera durante la première asiatica di Wicked: For Good avventandosi su Ariana Grande, protetta dalla sua co-protagonista Cynthia Erivo.

Secondo i media locali, Wen si è dichiarato colpevole dell'incidente. Anche perché avrebbe tentato di salire sul red carpet due volte: una volta quando ha aggredito Grande, un'altra dopo essere stato scortato fuori dalla sicurezza. Al giudice, ha detto che "non lo avrebbe fatto più".

L'australiano, in passato, ha pubblicato numerosi post sui social media in cui raccontava di aver avuto contatti con celebrità durante eventi e première: era stato ai concerti di Katy Perry, The Weeknd e The Chainsmokers, e a numerose prime cinematografiche. Il giorno dopo la première di Wicked: For Good, aveva spiegato ai fan di essere stato arrestato e poi liberato.