Ariana Grande, condannato l'uomo che l'ha aggredita

L'uomo che ha aggredito Ariana Grande alla première di Wicked: For Good a Singapore, la scorsa settimana, è stato condannato a nove giorni di carcere.
La condanna
BBC News ha riferito che Johnson Wen è stato riconosciuto colpevole di disturbo della quiete pubblica in un tribunale di Singapore.
Come mostrato in un video, subito diventato virale, il ventiseienne australiano ha scavalcato una barriera durante la première asiatica di Wicked: For Good avventandosi su Ariana Grande, protetta dalla sua co-protagonista Cynthia Erivo.
Secondo i media locali, Wen si è dichiarato colpevole dell'incidente. Anche perché avrebbe tentato di salire sul red carpet due volte: una volta quando ha aggredito Grande, un'altra dopo essere stato scortato fuori dalla sicurezza. Al giudice, ha detto che "non lo avrebbe fatto più".
L'australiano, in passato, ha pubblicato numerosi post sui social media in cui raccontava di aver avuto contatti con celebrità durante eventi e première: era stato ai concerti di Katy Perry, The Weeknd e The Chainsmokers, e a numerose prime cinematografiche. Il giorno dopo la première di Wicked: For Good, aveva spiegato ai fan di essere stato arrestato e poi liberato.
Cynthia Erivo e Ariana Grande parlano dei loro personaggi
Cynthia Erivo non ha usato mezzi termini nel parlare delle sfide che lei e Ariana Grande hanno dovuto affrontare durante la promozione di Wicked: For Good. "Abbiamo superato momenti difficili", ha detto durante una proiezione per la Screen Actors Guild NomCom al Saban Media Center Wolf Theater. "Voglio dire, f*****o a questa settimana".
Durante l'emozionante sessione di Q&A moderata da Variety, le due attrici hanno raccontato come i loro ruoli di Elphaba e Glinda le abbiano cambiate radicalmente come artiste e come persone. Erivo ha confessato che, Elphaba, l'ha costretta ad affrontare paure ed esperienze personali che in precedenza aveva evitato, tra cui la percezione della bellezza, la solitudine e la perdita. "Ero troppo spaventata per cercare di capire cos'è la bellezza, quando guardi attraverso gli occhi di chi non ti considera bella", ha detto. Ariana Grande, dal canto suo, si è visibilmente emozionata raccontando come Glinda l'ha riavvicinata alla recitazione. "Mi sono sentita di nuovo al sicuro: è stato come vedersi per la prima volta".