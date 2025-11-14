La star del musical, impegnata col resto del cast in una delle tappe del tour globale di promozione della pellicola, è stata colta di sorpresa da un fan, famoso online per essere un disturbatore delle celebrità e non solo. La cantante e attrice è stata difesa dalla collega britannica che è stata più veloce degli uomini della sicurezza

La tappa di Singapore del tour mondiale di promozione di Wicked - Parte 2 è stata segnata da uno spiacevole episodio che ha avuto come protagonista Ariana Grande, aggredita da un poco amichevole ammiratore locale che ha provato ad abbracciarla mentre sfilava sul red carpet con gli altri membri del cast.

L'episodio è avvenuto poco dopo l'arrivo della star agli Studi Universal di Singapore presi d'assalto dai fan in attesa dei protagonisti del musical di successo, il cui debutto sul grande schermo è atteso tra pochi giorni.

Ariana Grande è stata allontanata dal fan, un content creator conosciuto sui social come Pyjamamann, da Cynthia Erivo che era poco lontana.

Erivo ha spinto via l'uomo bruscamente mentre gli uomini della sicurezza provvedevano ad allontanarlo dal carpet. La première è proseguita senza altre sorprese.

L'irruzione sul red carpet Ariana Grande è una stella della musica (e del cinema, ormai) amatissima ed è certamente abituata agli assalti dei fan che la seguono da sempre in tutto il mondo.

L'aggressione della quale è stata vittima a Singapore, però, sembra più una bravata, uno scherzo nemmeno abbastanza originale messo in atto da Pyjamamann, il cui vero nome è Johnson Wen, un content creator australiano che su Instagram conta poco più di dieci mila follower, che ha all'attivo una serie di video in cui fa la medesima cosa che ha provato a fare alla première asiatica di Wicked: irrompe sulla scena e prova ad assaltare un vip per farsi riprendere.

L'uomo, in passato, è riuscito a salire indisturbato sul palco di un live di Katy Perry e a fermare una partita di cricket. A Singapore, con Ariana Grande, gli è andata male, però, perché è stato prontamente allontanato da Cynthia Erivo che ha dato prova di coraggio e di grande premura verso la sua compagna di cast.

Ariana Grande, che è apparsa scossa per qualche istante, ha ripreso presto il controllo della situazione, grazie al supporto dei colleghi del film che marciavano con lei verso il palco dove erano attesi per le foto e per le domande di rito.

Anche Michelle Yeoh, che era poco distante, si è assicurata che la giovane attrice stesse bene. Vedi anche Wicked: For Good, première a San Paolo senza Ariana Grande. FOTO

Ariana grande difesa da Cynhia Erivo Le immagini dell'aggressione di Ariana Grande sul red carpet di Wicked di Singapore - un tappeto che, per l'occasione, era giallo, in onore al celebre sentiero di mattoni gialli della storia de Il Mago di Oz - sono diventate immediatamente virali, non per la "prodezza" del suo assalitore ma per la premura con cui Cynthia Erivo, con cui Grande ha stretto un'amicizia profonda e sincera negli ultimi anni, ha protetto e difeso l'attrice interprete di Glinda.

Le due star di Wicked sono famose fin dai tempi del primo film per l'affetto che provano l'una verso l'altra anche fuori dal set ed il loro legame è diventato oggetto di video e meme che ricorrono online quando si parla di amicizia sincera.

L'episodio rafforza ciò che i fan pensano da tempo sulle due inseparabili protagoniste del musical, artefici di buona parte del successo del progetto cinematografico.

Nonostante Pyjamamann consideri il suo intervento a Singapore un successo (sotto al video pubblicato online ha scritto: "Cara Ariana Grande, grazie per avermi fatto saltare sul tappeto giallo con te"), gli utenti lo hanno condannato severamente.

Wicked - Parte 2 uscirà globalmente il 21 novembre. Al cinema in Italia è atteso qualche giorno prima, dal 19 novembre. Qui il nuovo trailer in italiano, diffuso pochi giorni fa. Approfondimento Wicked - Parte 2, il tatuaggio di Ariana Grande e Cynthia Erivo