Wicked: Parte due, Ariana Grande positiva al Covid dopo il Press Tour

L’attrice e cantante ferma la promozione del secondo capitolo della saga cinematografica dopo la positività al Covid. L’artista è stata costretta a rinunciare ad alcuni appuntamenti previsti a New York, proprio mentre il titolo si prepara a un debutto al botteghino che molti osservatori indicano come uno dei più forti dell’anno

La notizia è stata resa nota dalla stessa Ariana Grande attraverso una Instagram story pubblicata giovedì, accompagnata dalla didascalia “moments before Covid” (in italiano, momenti prima del Covid) e da una foto che la ritrae durante la sua partecipazione a The Tonight Show With Jimmy Fallon nei giorni precedenti.

Erivo si era ammalata pochi giorni prima di girare la scena cardine del primo atto, Defying Gravity, mentre la positività di Grande era arrivata immediatamente prima della sequenza dedicata al brano Popular.

Non è la prima volta che il Covid incrocia il percorso produttivo di Wicked. Durante le riprese del primo film sia Ariana Grande sia Cynthia Erivo avevano infatti contratto il virus, causando uno stop temporaneo ai lavori.

Un tour promozionale segnato da ostacoli

L’imprevisto di queste ore si aggiunge a una campagna promozionale già caratterizzata da continue difficoltà logistiche. L’intenso viaggio del cast, che ha attraversato continenti in tempi rapidissimi, era stato complicato da ritardi aerei che avevano impedito ad Ariana Grande di essere presente alla première brasiliana. L’assenza aveva provocato una reazione immediata da parte dei fan, alla quale la cantante aveva risposto tramite Instagram.

Durante la tappa a Singapore, inoltre, la tournée era stata scossa da un episodio inatteso: un uomo aveva scavalcato le barriere nel tentativo di raggiungere Ariana Grande. Cynthia Erivo era intervenuta prontamente, mentre la sicurezza provvedeva a bloccare l’individuo. Si trattava di Johnson Wen, cittadino australiano di 26 anni, noto per precedenti irruzioni in eventi pubblici. L’uomo era stato giudicato colpevole di disturbo della quiete pubblica e condannato a nove giorni di carcere.

All’inizio della settimana sia Ariana Grande sia Cynthia Erivo avevano rinunciato alle interviste sul red carpet della première newyorchese, in seguito alla perdita della voce da parte di Erivo. Grande aveva deciso di sostenerla evitando a sua volta ogni dichiarazione.