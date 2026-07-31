Ariana Grande, è uscito il nuovo album Petal

Ariana Grande ha offerto un primo assaggio di Petal con il singolo Hate That I Made You Love Me, realizzato con i produttori svedesi Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il brano ha conquistato il gradino più alto del podio della classifica settimanale Billboard Hot 100
Ariana Grande ha pubblicato il nuovo album Petal, anticipato dal singolo Hate That I Made You Love Me, arrivato al primo posto della classifica statunitense Billboard Hot 100. Tra poche settimane l’artista darà il via alla leg europea della tournée mondiale con i dieci concerti in programma alla O2 Arena di Londra.
ariana grande, fuori il nuovo album petal
Ariana Grande ha offerto un primo assaggio di Petal con Hate That I Made You Love Me, realizzato con i produttori svedesi Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il brano, arrivato sul gradino più alto del podio della classifica settimanale dei singoli più venduti in America, ha velocemente superato 300.000.000 di streaming su Spotify. Ilya Salmanzadeh ha parlato della nascita della canzone scrivendo su Instagram: “Una delle cose più straordinarie del fare musica è qualcosa di difficile da spiegare. A volte, una scintilla scocca dal nulla e cattura te e tutta la stanza. Sembra letteralmente magia. È il modo migliore in cui possa descriverla. Magia”. Ariana Grande ha commentato sul suo profilo social da oltre 360.000.000 di follower: “Amo moltissimo creare. Amo creare con Ilya Salmanzadeh e Max Martin. Semplicemente, amore creare. Amo tantissimo Petal, questo singolo e tutti voi”.
Oggi, venerdì 31 luglio, l’artista statunitense ha pubblicato Petal, arrivato a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Eternal Sunshine, raccontando tutto il suo nuovo mondo sonoro. Dodici brani da oltre trenta minuti totali per uno dei lavori più personali dell’artista. In queste settimane la cantante è impegnata con la tournée mondiale, in arrivo in Europa con gli attesi dieci spettacoli in scena alla O2 Arena di Londra tra il 15 agosto e il 1° settembre. Questa la tracklist di Petal:
- kiss me
- hate that i made you love me
- petal
- stay
- oh well
- big feelings
- freak
- warning signs (interlude)
- like i do
- never get over me
- bad thing (bunny hop)
- nowhere, nobody
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Nel corso degli anni Ariana Grande ha spaziato tra recitazione e musica affermandosi come una delle star indiscusse del mondo di Hollywood. Per quanto riguarda la carriera discografica, la cantante ha scalato le classifiche con numerosi singoli: da One Last Time a We Can't Be Friends (Wait for Your Love) passando per Dangerous Woman, Into You, No Tears Left to Cry, Thank U, Next e Positions. Spazio alle collaborazioni, tra le quali Break Free con Zedd, Dance to This con Troye Sivan e Don’t Call Me Angel con Miley Cyrus e Lana Del Rey.
Inoltre, Ariana Grande (FOTO) vanta tre vittorie ai Grammy Awards: Best Pop Vocal Album per Sweetener, Best Pop/Duo Group Performance per Defying Gravity con Cynthia Erivo e Rain On Me con Ariana Grande.
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