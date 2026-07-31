Ariana Grande, è uscito il nuovo album Petal

Ariana Grande ha offerto un primo assaggio di Petal con il singolo Hate That I Made You Love Me, realizzato con i produttori svedesi Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il brano ha conquistato il gradino più alto del podio della classifica settimanale Billboard Hot 100

ariana grande, fuori il nuovo album petal

Ariana Grande ha offerto un primo assaggio di Petal con Hate That I Made You Love Me, realizzato con i produttori svedesi Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il brano, arrivato sul gradino più alto del podio della classifica settimanale dei singoli più venduti in America, ha velocemente superato 300.000.000 di streaming su Spotify. Ilya Salmanzadeh ha parlato della nascita della canzone scrivendo su Instagram: “Una delle cose più straordinarie del fare musica è qualcosa di difficile da spiegare. A volte, una scintilla scocca dal nulla e cattura te e tutta la stanza. Sembra letteralmente magia. È il modo migliore in cui possa descriverla. Magia”. Ariana Grande ha commentato sul suo profilo social da oltre 360.000.000 di follower: “Amo moltissimo creare. Amo creare con Ilya Salmanzadeh e Max Martin. Semplicemente, amore creare. Amo tantissimo Petal, questo singolo e tutti voi”.

Oggi, venerdì 31 luglio, l’artista statunitense ha pubblicato Petal, arrivato a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Eternal Sunshine, raccontando tutto il suo nuovo mondo sonoro. Dodici brani da oltre trenta minuti totali per uno dei lavori più personali dell’artista. In queste settimane la cantante è impegnata con la tournée mondiale, in arrivo in Europa con gli attesi dieci spettacoli in scena alla O 2 Arena di Londra tra il 15 agosto e il 1° settembre. Questa la tracklist di Petal:

kiss me hate that i made you love me petal stay oh well big feelings freak warning signs (interlude) like i do never get over me bad thing (bunny hop) nowhere, nobody